Trevor Noah moderiert zum fünften Mal in Folge die Grammy-Verleihung. Die Gala am 2. Februar soll auch Spenden für Brandopfer in Los Angeles sammeln. Beyoncé geht mit elf Nominierungen als Favoritin ins Rennen.

Auf einen Blick

Die Show dient auch als Spenden-Gala für Brandopfer in Los Angeles

Der Comedian Trevor Noah (40) moderiert auch in diesem Jahr wieder die Grammy-Verleihung. Noah werde bei der für den 2. Februar geplanten Gala bereits zum fünften Mal in Folge Gastgeber sein, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die Show soll in diesem Jahr auch als Spenden-Gala für die von den verheerenden Bränden in Los Angeles betroffenen Menschen fungieren.

Noah, dessen Vater aus der Schweiz kommt, hatte 2022 seine «Daily Show» beim US-Sender Comedy Central aufgegeben, die er 2015 als Host vom langjährigen Gastgeber Jon Stewart übernommen hatte. Seitdem war er unter anderem mit einer Stand-up-Tournee unterwegs.

Beyoncé gilt einmal mehr als grosse Favoritin

Die Grammys gehören zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt – rund 13'000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. In diesem Jahr geht Superstar Beyoncé mit elf Nominierungen als Favoritin in die Verleihung.