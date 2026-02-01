Der «Malcolm mittendrin»-Darsteller Frankie Muniz ist nicht an seinem frühen Erfolg zerbrochen – und dafür gibt es einen guten Grund.

Darum gehts Frankie Muniz, 40, kehrt ab 10. April 2026 als Malcolm zurück

Nach Schauspielkarriere widmet er sich erfolgreich dem Motorsport und seiner Familie

Remo Bernet, GlücksPost

Schon in jungen Jahren war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Anfang der 2000er-Jahre machte seine Serienrolle den Schauspieler Frankie Muniz (heute 40) zum vielleicht berühmtesten Teenager der Welt. Grosse blaue Augen, ein schelmisches Grinsen und eine Intelligenz, die selbst seine Lehrer oft überforderte – die Figur Malcolm begeisterte mit verrückten Geschichten aus dem Alltag eines Schulbuben ein Millionenpublikum.

Der Erfolg von «Malcolm mittendrin» war enorm, doch der Druck auf dem Jungen, der bei der Ausstrahlung der ersten Folge erst 14 Jahre alt ist, war riesig. «Ich hatte das Gefühl, schon 80 Jahre gelebt zu haben», meint er über seine Teenagerjahre. Der Amerikaner kämpft gar mit Gedächtnislücken, weil es damals zu viel auf einmal war. Denn während seiner Karriere habe er kaum Freizeit, geschweige denn Ferien gehabt.

Neues Leben

Im Gegensatz zu vielen anderen Kinderstars erlebt Frankie Muniz jedoch keinen grossen Fall. Denn nach dem Ende von «Malcolm mittendrin» 2006 zog er sich mehrheitlich aus der Schauspielbranche zurück. Er fokussiert sich seither auf seine Leidenschaft: den Motorsport.

Muniz fährt profimässig an Nascar-Rennen mit und geht völlig in dieser Rolle auf. «Ich glaube, ich brauchte das, um jetzt mehr Wertschätzung für das zu empfinden, was ich in meiner Jugend geleistet habe.»

Auch privat läuft es rund: Mittlerweile ist Frankie Muniz verheiratet. 2021 krönte Sohn Mauz das Glück von ihm und Ehefrau Paige Price (33). «Ich lebe meinen Traum», schwärmte er kürzlich.

Zurück in seiner Paraderolle

Trotzdem kehrt Muniz nun zurück zu seinen Wurzeln: Fürs «Malcolm mittendrin»-Revival (ab dem 10. April auf Disney+) steht er erneut in seiner Paraderolle vor der Kamera. Seine Figur ist mittlerweile ein Familienvater, doch Frankie Muniz findet nach Drehschluss: «Es war, als wäre kein einziger Tag vergangen.»