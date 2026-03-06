Mobbte Jimi Blue Ochenknecht seinen «Wilde Kerle»-Kollegen?

«Die Wilden Kerle» begeisterten in den 2000er-Jahren viele kleine Fussballfans. Die Schauspieler waren ihre Helden und «Die Wilden Kerle» eine Gruppe von engen Freunden. Zumindest vor der Kamera. Nach Drehschluss sah das anders aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nick Romeo Reimann enthüllt Mobbing-Erfahrungen bei Dreharbeiten zu «Die Wilden Kerle»

Abseits der Kamera war er ein Aussenseiter

Jimi Blue Ochsenknecht entschuldigt sich öffentlich für sein Verhalten am Filmset War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Als Kind in einem grossen Kinofilm mitspielen und auf einen Schlag berühmt werden – das ist der Traum vieler junger Schauspielerinnen und Schaupieler. Die Realität am Filmset sieht jedoch oft anders aus – vor allem, wenn man von den Co-Stars gemobbt wird.

Diese Anschuldigung macht Nick Romeo Reimann (28) in der Doku «Kinderschauspieler – Preis des Erfolgs» des deutschen TV-Senders NDR. Reimann spielte in den 2000er-Jahren in der Filmreihe «Die Wilden Kerle» den kleinen Nerv. Dementsprechend wurde er auch von einigen seiner Kollegen am Filmset behandelt – als nerviger, kleiner Junge.

Hinter der Kamera erlebte er eine andere Realität

Vor der Kamera waren «Die Wilden Kerle» ein unschlagbares Team, eine Bande, die wie Pech und Schwefel zusammenhält. Dann kam der Cut, die Kameras wurden abgestellt und die Realität für Nick Romeo Reimann war eine andere. «Ich habe eine unglaubliche Kälte und Härte von den anderen ‹wilden Kerlen› verspürt», erinnert er sich. Der Wechsel zwischen engen Freunden vor der Kamera und absoluter Ausgeschlossenheit hinter der Kamera bezeichnet Reimann heute als «sadistischen Moment» für ein Kind.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Er habe sich auch schlimmste Beleidigungen anhören müssen. Sass die Gruppe in einer Runde zusammen und der kleine Nick Romeo Reimann wollte sich am Gespräch beteiligen, wurde ihm der Mund verboten: «Halt die Fresse, du Scheiss-Kind, ich will nicht so verblöden wie du!»

Jimi Blue mobbte – und entschuldigt sich heute dafür

In der Doku sieht man in einer Szene, um wen es sich bei einem der vermeintlichen Mobber handelt: Jimi Blue Ochsenknecht (34). Er spielte damals Leon, einen der Hauptcharaktere. Nick Romeo Reimann nennt zwar keine Namen, doch ein Ausschnitt von «Die Wilden Kerle» enttarnt den Sohn von Uwe Ochsenknecht (70). Reimann führt ein Kamerateam durch den Tourbus. Vor einer Tür bleibt er stehen und erklärt, dass er in diesen Bereich auf Geheiss der älteren Jungs eigentlich nicht reindürfe. Er öffnet die Tür trotzdem und begrüsst die dort Anwesenden – unter ihnen Jimi Blue Ochenknecht. Nachdem die Jungs Reimann zunächst ignorieren, sagt Ochsenknecht mit einem Mal lautstark: «Verpiss dich!» – und grinst dann in die Kamera. «Ja, gut, so läuft es hier immer. Ich muss immer rausgehen», sagt Reimann daraufhin, betont aber, dass ihn das nicht weiter störe. Der erwachsene Nick Romeo Reimann hat heute einen anderen Blick darauf.

Nach dem Einspieler kommt dann Jimi Blue Ochsenknecht persönlich zu Wort. «Ich kann verstehen, dass die Zeit für Nick schwer war», sagt er rückblickend. «Ich war damals einfach in einer Phase, in der ich mich extrem cool fand, und alles aus meinem Mund musste cool sein», rechtfertigt er sein Verhalten. Heute distanziert er sich stark von seinem jüngeren Ich und stellt sich klar gegen Mobbing. «Mir tut es auf jeden Fall leid, und ich kann jetzt erst nachvollziehen, wie es bei ihm vielleicht ankam», erklärt er. «Ich habe Sachen gesagt, die nicht hätten sein sollen.»