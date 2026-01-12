Duke McCloud stahl bei den Golden Globes 2026 allen die Show. Im hellblauen Anzug und mit Brosche lief der junge Schauspieler über den roten Teppich. Doch weshalb war er überhaupt dort?

Wer ist der süsse Fratz vom roten Teppich?

Darum gehts Duke McCloud, sechs Jahre alt, glänzt bei Golden Globes 2026

Sein Bruder Dash spielte in Marvels «Venom III: The Last Dance»

Saskia Schär Redaktorin People

Die Golden Globes 2026 sind Geschichte. In Erinnerung bleiben keine spektakulären Looks oder eine besonders aufsehenerregende Rede, sondern ein kleiner Mann. Dieser heisst Duke McCloud, ist sechs Jahre alt und lief in seinem hellblauen Anzug inklusive Brosche und schwarz-weissen Budapester über den roten Teppich wie ein ganz Grosser. Ausgesucht hat er seinen Look selbst, wie er im Interview mit «Entertainment Tonight» erklärte. «Das Kostüm war blau, und ich konnte diesen Schmuck anlegen, und ich bekam ein kleines Einstecktuch», begründete er seine Wahl.

Zu verdanken hat er den Auftritt seiner Rolle des Milo Irvine in «All Her Fault». Die Miniserie, die vom Verschwinden eines kleinen Jungen handelt, war für einen Golden Globe nominiert, musste sich jedoch von «Adolescence» geschlagen geben. Trotz seiner jungen Jahre handelt es sich bei «All Her Fault» bereits um das zweite Filmprojekt des Knirpses. Sein Debüt feierte er 2025 an der Seite von Amy Schumer (44) in der Komödie «Irgendwie schwanger». Bei den Dreharbeiten war Duke gerade einmal vier Jahre alt.

Sein Bruder spielt im Marvel-Universum

Verantwortlich für die Karriere des kleinen Mannes zeigt sich seine Mutter Heather Mattheisen. Die Amerikanerin ist selbst als Schauspielerin tätig und hat die Leidenschaft dafür ihren beiden Söhnen Duke und Dash (10) weitergegeben. Letzter war bisher nicht nur in unzähligen Werbespots und TV-Serien zu sehen, sondern auch in der Marvel-Verfilmung «Venom III: The Last Dance». Seinen ersten Auftritt hatte er 2019 als Vierjähriger in der Serie «9-1-1».

Gerade einmal 16 Jahre alt sind die Jungs zusammengerechnet, haben allerdings eine Filmografie, mit der nicht einmal richtige Teenies mithalten können. Dass das so bleibt, dafür sorgt Mutter Heather, die ihre beiden Söhne coacht und gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael McCloud deren gut gefüllte Instagram-Profile verwaltet. Über Nacht dürften insbesondere bei Duke einige Follower dazugekommen sein. Von den McCloud-Boys wird man in Zukunft bestimmt noch einiges hören – Mutter Heather Mattheisen wird schon dafür sorgen.