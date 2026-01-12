Die Golden Globes wurden verliehen, und es gibt wieder viel zu reden. Blick begleitete euch die ganze Nacht hinweg durch die Preisverleihung. Zeit, einen Blick auf die Highlights der diesjährigen Verleihung zu werfen.

Silja Anders Redaktorin People

Die Golden Globes könnte man gut und gern als Probe-Oscar bezeichnen. Oft räumen Schauspielerinnen und Schauspieler, die einen Golden Globe gewinnen, im selben Jahr auch einen Academy Award ab.

Obwohl die Verleihung der Golden Globes weltweit nicht für ganz so viel Aufsehen sorgt wie die Oscars, sind die Globes nicht weniger wichtig für die Filmindustrie in den USA. Blick tickerte daher die ganze Nacht durch die Sendung. Hier sind die Highlights der Golden Globes 2026.

Abräumer des Abends

Die grossen Gewinner des Abends waren der Film «One Battle After Another» mit Leonardo DiCaprio (51), Sean Penn (65) und Teyana Taylor (35). Der Film erhielt vier Auszeichnungen, darunter für «Beste Regie» und «Bestes Drehbuch». Für das Fernsehen war die Serie «Adolescence» der grosse Abräumer und erhielt, ebenso wie «One Battle After Another», vier Trophäen.

Moderation

Moderatorin Nikki Glaser (41) begeisterte schon im vergangenen Jahr an den Golden Globes. Auch diesmal wurde sie wieder unter Vertrag genommen und führte mit Witz durch die Show. Einen kleinen Seitenhieb gegen Leonardo DiCaprio (51) und seine Vorliebe für junge Frauen konnte sich Glaser nicht verkneifen. Besonders rührend war die Hommage an Regisseur Rob Reiner (†78), der Mitte Dezember tragischerweise ermordet wurde.

Fashion auf dem roten Teppich

Ein Blick auf den Roten Teppich der Golden Globes in diesem Jahr zeigt vor allem zwei Trends: Naked Dress und Old Hollywood Glam sind zurück. Jennifer Lawrence (35) und Namensvetterin Jennifer Lopez (56) kamen in transparenten Kleidern, die nur wenig der Fantasie überliessen. Ariana Grande (32) und Selena Gomez (33) packten die eleganten schwarzen Roben aus und versetzten damit zurück in die goldenen Zeiten Hollywoods. Farbe gab es in diesem Jahr auf dem Roten Teppich wenig.

Kategorienüberraschung

Eine Überraschung bei den Kategorien gab es mit der neuen Sparte «Bestes Podcast-Feature», in der Amy Poehler (54) für «Good Hang With Amy Poehler» als Siegerin hervorging.

Das grosse Drama fiel aus

Wer auf grosses Drama bei den diesjährigen Golden Globes hoffte, wurde enttäuscht. Die Verleihung fiel ungewohnt zahm und weniger politisch als erwartet aus. Angesichts der aktuellen Lage und nationalen Proteste wegen der Ermordung von Renee Nicole Good durch einen ICE-Agenten zeigten sich Stars und Moderation überraschend zurückhaltend. Schauspielstars wie Wanda Sykes (61) oder Mark Ruffalo (58) trugen lediglich einen «Be Good»-Pin. Grossflächige Solidaritätsbotschaften wie 2018, als zig Schauspielerinnen Schwarz trugen, um auf MeToo aufmerksam zu machen? Fehlanzeige. Einzig Regisseur Judd Apatow (58) sprach davon, «in einer Diktatur zu leben».