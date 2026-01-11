DE
Golden Globes 2026
Wie hart geht Nikki Glaser mit Donald Trump ins Gericht?

Die diesjährige Ausgabe der Golden Globes, des zweitwichtigsten Film- und Fernsehpreises, dürfte weniger im Lichte cineastischer Errungenschaften stehen – sondern sich um die politischen Entwicklungen in den USA drehen. Mit Blick verpasst du nichts.
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk
11.01.2026, vor 1 Minute

Das erklärt vielleicht auch ...

... wieso kein linearer TV-Sender oder Streamingdienst in Europa die Golden Golden Globes live überträgt. Ich habe im Gymi aber mal einen Hacker-Kurs besucht.

Foto: Getty Images
11.01.2026, vor 10 Minuten

Der Preis, auf den niemand gewartet hat

Die Golden Globes sind der Preis gewordene Lückenbüsser im Entertainment-Business: Eigentlich warten alle nur auf die Oscars im März. Mittlerweile sind die heutigen Trophäen aber schon ein guter Gradmesser geworden, was die Academy-Awards in zwei Monaten angeht.

Foto: imago/Pacific Press Agency
11.01.2026, vor 14 Minuten

Hallo – und herzlich willkommen!

Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich begrüsse euch ganz herzlich zu den diesjährigen Golden Globes, dem ewigen Zweiten im Filmpreis-Zirkus. Mein Name ist Laszlo Schneider – und ich führe heute aus dem glamourösen Zürcher Seefeld durch den Abend.

