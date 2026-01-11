Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk
Das erklärt vielleicht auch ...
... wieso kein linearer TV-Sender oder Streamingdienst in Europa die Golden Golden Globes live überträgt. Ich habe im Gymi aber mal einen Hacker-Kurs besucht.
Der Preis, auf den niemand gewartet hat
Die Golden Globes sind der Preis gewordene Lückenbüsser im Entertainment-Business: Eigentlich warten alle nur auf die Oscars im März. Mittlerweile sind die heutigen Trophäen aber schon ein guter Gradmesser geworden, was die Academy-Awards in zwei Monaten angeht.
Hallo – und herzlich willkommen!
Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich begrüsse euch ganz herzlich zu den diesjährigen Golden Globes, dem ewigen Zweiten im Filmpreis-Zirkus. Mein Name ist Laszlo Schneider – und ich führe heute aus dem glamourösen Zürcher Seefeld durch den Abend.
