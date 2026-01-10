Das musst du zu den Golden Globes wissen

In der Nacht von Sonntag auf Montag finden in Beverly Hills zum 83. Mal die Golden Globes statt. Blick liefert dir die wichtigsten Fakten zum Filmpreis.

Was sind die Golden Globes?

Bei den Golden Globes, die am Sonntag, den 11. Januar (Ortszeit), zum 83. Mal vergeben werden, handelt es sich nach den Oscars um den zweitwichtigsten Preis im Film- und TV-Business. Sie wurden 1944 zum ersten Mal vergeben.

Wo kann ich die Golden Globes mitverfolgen?

Im Live-TV werden die Golden Globes in den USA auf CBS ausgestrahlt. In der Schweiz ist es leider sehr kompliziert, die Preisverleihung mitzuverfolgen. Dazu benötigst du einen VPN-Dienst und musst dich nach Kanada umleiten lassen, um dort den Pay-TV-Sender Citytv+ zu abonnieren. Oder du liest ab Mitternacht (vom 11. auf den 12. Januar) den Liveticker von Blick.

Wer vergibt die Golden Globes?

Bis 2023 wurden die Golden Globes von der Hollywood Foreign Press Association vergeben. Seit der Auflösung dieses Verbandes der Auslandspresse hat die Dick Clark Productions private Investmentfirma die Rechte an der Preisverleihung übernommen.

Wie unterscheiden sie sich von den Oscars?

Die Oscars sind der mit Abstand wichtigste Preis in der Film- und Fernsehbranche. Die Golden Globes gelten als deren Gradmesser – vor allem, weil die Oscar-Nominierungen nur wenige Tage später bekannt gegeben werden. Insofern dürfen sich Golden-Globe-Abräumer berechtigte Chancen auf einen Academy Award im März machen. Zudem werden bei den Golden Globes auch Fernsehproduktionen (inklusive Streaming) gewürdigt – und seit diesem Jahr auch Podcasts.

Wer hat die besten Chancen?

Der Film «One Battle After Another» über einen paranoiden Drogendealer mit Leonardo DiCaprio (51) in der Hauptrolle führt mit neun Nominierungen – unter anderem fürs beste Drehbuch, die beste Regie und den besten Hauptdarsteller. Bei den Serien ragt die dritte Staffel von «White Lotus» mit sechs Nominierungen hervor. Insgesamt gibt es 28 Kategorien.

Wer moderiert die diesjährigen Golden Globes?

Zum zweiten Mal die US-Comedienne Nikki Glaser (41). 2025 erheiterte sie das Publikum mit ihrer Rede zu Abnehmspritzen.

Sie ist Mrs. Golden Globe

US-Hollywoodstar Meryl Streep (76) ist mit über 30 Nominierungen Mrs. Golden Globe. Sie gewann den Preis mehrmals und wurde auch für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.