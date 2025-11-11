Golden-Globe-Gewinnerin Sally Kirkland ist mit 84 Jahren gestorben. Die Schauspielerin, bekannt aus unzähligen Produktionen, kämpfte im letzten Jahr mit gesundheitlichen Problemen.

1/4 Sally Kirkland ist mit 84 Jahren verstorben. Foto: Ron Galella Collection via Getty Images

Jaray Fofana Redaktorin People

Wie «TMZ» berichtet, ist die amerikanische Schauspielerin Sally Kirkland, die 1941 in New York geboren wurde, im Alter von 84 Jahren gestorben. Laut ihrem Mediensprecher Michael Greene litt die Amerikanerin seit etwa einem Jahr unter Demenz.

Sally Kirkland wurde 1964 durch Andy Warhols Film «13 Most Beautiful Women» einem breiteren Publikum bekannt. Als Pionierin brach sie Tabus: Sie war die erste Schauspielerin, die komplett nackt in einer Broadway-Produktion auftrat – ein mutiger Schritt, der sie zur Ikone der freien Kunstszene machte.

Unzählige Filmproduktionen

Ihren grössten Erfolg feierte Kirkland 1987 mit dem Comedy-Drama «Anna», für das sie einen Golden Globe gewann. Die Rolle brachte ihr auch eine Oscar-Nominierung in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» ein. In diesem Jahr sass sie in illustrer Gesellschaft: Neben ihr waren Glenn Close (78), Holly Hunter (67) und Meryl Streep (76) nominiert. Den Oscar holte schliesslich Cher (79).

Die Golden-Globe-Gewinnerin wirkte in ihrer langen Karriere bei über 200 Film- und Fernsehproduktionen mit. Zu ihren bekanntesten Rollen zählen Auftritte in «Bruce Almighty», «Charlies Angels» und «JFK».

Schwere letzte Monate

Erst kürzlich kam die bedrückende Nachricht, dass Kirkland am Wochenende ins Spital im amerikanischen Palm Springs eingeliefert werden musste. Zuvor war sie in der Dusche gestürzt und hatte sich dabei mehrere Rippen sowie den Fuss gebrochen. Die letzten Monate waren für die Schauspielerin von gesundheitlichen Rückschlägen geprägt.