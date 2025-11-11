Daran starb Kiss-Mitgründer Ace Frehley (†74)

Die Gerichtsmedizin hat die Todesursache des im Oktober verstorbenen Kiss-Mitgründers Ace Frehley untersucht und bestätigt, dass der Musiker an den Folgen eines Unfalls gestorben ist.

Ace Frehley ist im Oktober 2025 im Alter von 74 Jahren gestorben. Foto: action press/ imagebroker.com

Darum gehts Ace Frehleys Tod als Unfall eingestuft. Sturz führte zu Kopfverletzungen

Kiss-Mitgründer prägte mit 'Spaceman'-Persona das Image der Band

Frehley gründete Kiss 1973 und verliess die Gruppe zweimal

Die Gerichtsmedizin des Morris County stuft den Tod des Musikers Ace Frehley im vergangenen Oktober als Unfall ein. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der zuständige Gerichtsmediziner bestätigt laut des US-Promi-Portals «TMZ» in vorliegenden Unterlagen, dass der Kiss-Mitgründer an den Folgen eines stumpfen Traumas am Kopf – infolge eines Sturzes – verstorben ist.

Ace Frehleys Familie war bei ihm

Frehley war am 16. Oktober 2025 im Alter von 74 Jahren in Morristown, New Jersey, verstorben. Seine Familie hatte bereits mitgeteilt, dass der Musiker zuvor gestürzt war. «In seinen letzten Momenten hatten wir das Glück, ihn mit liebevollen, fürsorglichen und friedlichen Worten, Gedanken, Gebeten und Absichten umgeben zu können», zitierte das Magazin «People» die Angehörigen. Das Ausmass seines Todes sei unvorstellbar, die Erinnerung an ihn werde aber «für immer weiterleben».

Der Musiker hatte im Jahr 1973 gemeinsam mit Gene Simmons (76), Paul Stanley (73) und Schlagzeuger Peter Criss (79) die Gruppe Kiss gegründet. Mit seiner «Spaceman»-Persona und dem legendären Make-up prägte er massgeblich das Image der Band. 1982 verliess Frehley zunächst die Gruppe, kehrte jedoch später für eine Reunion zurück. Bis 2002 spielte er wieder mit Kiss, bevor er sich erneut auf seine Solokarriere konzentrierte.

«Wir sind am Boden zerstört», erklärten Simmons und Stanley laut US-Medien wie der «Page Six» in einer Stellungnahme im Oktober. Sie würdigten ihn als «unverzichtbaren und unersetzlichen Rock-Soldaten», der in den prägendsten Kapiteln der Bandgeschichte eine wichtige Rolle gespielt habe. Frehley werde stets «ein Teil des Vermächtnisses von Kiss» sein.