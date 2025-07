Der wohl berühmteste Ex-Profi-Wrestler Hulk Hogan ist tot, wie das Portal «TMZ Sports» berichtet. Die Wrestling-Legende starb demnach in Clearwater, Florida. Er wurde 71 Jahre alt.

1/5 Ex-Wrestler Hulk Hogan ist tot. Foto: keystone-sda.ch

Ex-Wrestler Hulk Hogan, der eigentlich Terence «Terry» Gene Bollea hiess, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Das berichtet «TMZ Sports». Demnach seien Polizeiautos sowie Rettungswagen vor dem Anwesen des Amerikaners in Clearwater im US-Bundesstaat Florida gesichtet worden. Weiter will das Portal wissen, dass Hulk auf einer Bahre in die Ambulanz geschoben wurde. Die Rettungskräfte wurden um 9:51 Uhr (Ortszeit) wegen eines Herzstillstands gerufen. Noch vor Ort sei er als tot erklärt worden, wie aus einer Pressemitteilung der örtlichen Feuerwehr hervorgeht. Sein Manager Chris Volo bestätigte gegenüber dem Sender NBC Los Angeles, dass Hogan Zuhause im Kreise seiner Familie gestorben sei. Erst vor einigen Wochen gab es Gerüchte, wonach Hogan im Koma liege. Diese wurden von seiner Ehefrau Sky Daily Hogan allerdings dementiert.

Gesundheitlich soll es um Hogan allerdings bereits seit Wochen alles andere als gut gestanden sein. So habe er sich gemäss «Mirror» mehreren Operationen unterziehen müssen, habe infolgedessen nicht mehr sprechen können. Nach einer Komplikation bei einer Halsoperation sei er nach Hause gebracht worden, wo er von medizinischem Personal überwacht worden sei.

So wurde er zur Wrestling-Legende

Hogan revolutionierte das professionelle Wrestling und machte es zu einer Familienunterhaltung. Seine theatralischen Auftritte im Ring begeisterten Kinder und Eltern gleichermassen. 1996 wandelte er sich vom Helden zum Bösewicht, indem er die NWO (New World Order) gründete und zu Hollywood Hulk Hogan wurde. 2005 wurde Hogan in die WWE Hall of Fame aufgenommen, 2015 jedoch wegen rassistischer Äusserungen wieder entfernt. 2020 erfolgte seine zweite Aufnahme als Mitglied der NWO.

Neben seiner Wrestlingkarriere war Hogan auch als Schauspieler erfolgreich, unter anderem in «Rocky III» und «Suburban Commando». Zuletzt hatte Hogan im Mai 2025 eine neue Amateur-Wrestlingliga namens Real American Freestyle gegründet. Die erste Veranstaltung war für den 30. August auf Fox Nation geplant. Hogan hatte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Operationen aufgrund von Wrestlingverletzungen. In einem Interview sagte er einmal, er habe keine originalen Körperteile mehr.

Freundschaft zu Donald Trump

In den vergangenen Jahren machte Hulk Hogan vor allem durch seine Freundschaft zu Donald Trump Schlagzeilen. Er unterstütze ihn bei seiner Wiederwahl, trat bei politischen Veranstaltungen auf und warb für den «Stärksten von allen», wie er Trump beim Nominierungsparteitag der Republikaner im Juli 2024 nannte. Vor Trump unterstützte er auch zeitweise den Demokraten Barack Obama (63), erklärte 2011 jedoch, dies nicht mehr zu tun.

Hulk Hogan hinterlässt nebst Ehefrau Skiy Daily Hogan auch die beiden Kinder Brooke (37) und Nick Hogan (34).