In wenigen Tagen entscheiden die USA über ihren nächsten Präsidenten oder ihre erste Präsidentin. Donald Trump tritt gegen Kamala Harris an. Geht es nach amerikanischen Prominenten, gibt es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Als Taylor Swift ihre Community dazu aufrief, sich für die Wahlen zu registrieren, brach die Webseite zusammen. Zu viele Swifties wollten gleichzeitig zugreifen. Die Sängerin unterstützt Kamala Harris. Foto: Getty Images for TAS Rights Management 1/20

Auf einen Blick Harris und Trump liefern sich ein knappes Rennen

Prominente wie Taylor Swift und Eminem unterstützen Kamala Harris

Trump wird von Stars wie 50 Cent und Mel Gibson unterstützt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Fünf Tage sind es, bevor Amerikanerinnen und Amerikaner an die Urnen gehen, um entweder ihre Stimme für Vize-Präsidentin Kamala Harris (60) oder den ehemaligen Präsidenten Donald Trump (78) abzugeben. Aktuellen Umfragewerten zufolge liefern sich der Republikaner und die Demokratin ein knappes Rennen. Buchmacher sehen für Trump grössere Chancen, während Umfragen bei Wählerinnen und Wählern Kamala Harris als Siegerin sehen. Entschieden wird das Rennen aber an der Urne.

Ein nicht unwichtiges Zünglein an der Waage sind US-Prominente. Sie werden nicht müde, für ihren Kandidaten, ihre Kandidatin zu weibeln. Blick zeigt euch, welcher Star für wen stimmen wird.

Kamala Harris

Die Unterstützerinnen und Unterstützer der möglichen ersten Präsidentin der USA Kamala Harris lesen sich wie das Line-up eines Mega-Festivals: Superstar Taylor Swift (34) postete über ihre Wahl: «Ich halte sie für eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden.» Und auch die mehrfache Grammy-Gewinnerin Beyoncé (43) steht hinter Harris. Sie trat sogar an einer Wahlveranstaltung der Vize-Präsidenten von Joe Biden (81) auf. Dort richtete sich an ihre Fans und sagte: «Ich bin nicht als Prominente hier. Ich bin nicht als Politikerin hier. Ich bin hier als Mutter, eine Mutter, die sich um die Welt sorgt, in der unsere Kinder leben ...». Der nächste im Programm ist Rapper Eminem (52), der für seine Kandidatin in Detroit die Fahne schwang. Der Musiker trat gemeinsam mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama (63) auf, der Eminens Song «Loose yourself» rappte. Wer sonst noch seine oder ihre Stimme für Kamala Harris abgeben wird, siehst du in der Bildergalerie.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Donald Trump

Der republikanische Kandidat Donald Trump gewann bereits 2016 die Präsidentschaftswahl gegen Hillary Clinton (77). Seine Präsidentschaft endete 2021 mit der Wahl von Joe Biden. Trumps prominente Unterstützerinnen und Unterstützer haben mindestens so holprige Lebensläufe wie der Republikaner selbst. Hip-Hop- und Rap-Stars wie 50 Cent (49), Kanye West (47), Lil Wayne (42) oder Azealia Banks (33) sprachen sich für Trump aus. Aber auch der Schauspieler und Oscar-Gewinner Mel Gibson (68) oder Roseanne Barr (71), die 2018 wegen rassistischer Kommentare die nach ihr benannte Serie verlor. Auch Wrestler Hulk Hogan (71) ist seit Jahren ein glühender Unterstützer Trumps.