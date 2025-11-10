Vor fünf Jahren wurde Daniel Küblböck (1985–2018) für tot erklärt. Nun taucht ein Instagram-Account mit dem Namen Lana Kaiser auf – so nannte sich der Sänger zuletzt. Und die Fans bekommen neue Hoffnung: Ist das wirklich ihr Idol?

Silja Anders Redaktorin People

14'000 Follower, unzählige Beiträge von Daniel Küblböck (1985–2018) – und seit einigen Tage wieder aktiv. Das ist der Instagram-Account «lanakaiser85». Videos und Fotos des für tot erklärten Sängers werden dort seit Jahren geteilt. Lange war es allerdings still auf dem Profil, nun findet man dort wieder Aktivität.

Und bei den Fans weckt genau das nun wieder Hoffnung. Könnte Daniel Küblböck noch leben? Vor fünf Jahren wurde der «Deutschland sucht den Superstar»-Kultsänger für tot erklärt, nachdem er 2018 von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt – oder gesprungen – war. Er verschwand in den Tiefen des Meeres, seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

Könnte Daniel Küblböck noch leben?

Könnte Küblböck seinen Tod also einfach nur vorgetäuscht haben, um sein neues Leben als Lana Kaiser, wie er sich zuletzt nannte, ungestört beginnen zu können und sein altes Leben als Daniel Küblböck hinter sich zu lassen? So gern man diese Geschichte auch glauben möchte, die Wahrheit sieht wohl leider ganz anders aus. In einem Post vom November 2024 stellt die Person, welche den Account auf Instagram führt, klar, dass dieser von einer Freundin von Daniel Küblböck geführt werde. Als der Account 2020 erstellt wurde, war die Verwirrung bei den Fans gross, denn sie wussten nicht, ob ihr Idol etwa doch noch leben könnte und fragten sich: «Also lebt er doch?». Andere liessen Küblböck – beziehungsweise Lana Kaiser – emotionale Worte da. Die Fans erklärten, dass sie die Person lieben würden, egal, ob es Daniel Küblböck oder Lana Kaiser sei. Inzwischen gibt es aber traurige Gewissheit: Es ist nicht der Sänger selbst, der da postet. Es handelt sich um einen Account, der die Erinnerungen an Daniel Küblböck am Leben erhalten möchte.

Psychische Probleme

Im August beleuchtete eine ARD-Dokumentation mit dem Namen «Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser» das Leben und Verschwinden des gebürtigen Bayern. Von psychischen Problemen über Misshandlungen im Elternhaus, die er 2003 bereits in seiner Biografie schilderte, bis hin zu seiner letzten Sprachnachricht und Berichten von Weggefährten: Die Doku wirft ein Licht auf den Sänger, in dem ihn viele wohl noch nicht gesehen haben.

Seine letzte Sprachnachricht vor seinem Verschwinden soll an seinen Ex-Freund Manuel Pilz gerichtet gewesen sein: «Hallo Manni, ich bins, der Daniel, äh, also die Lana eigentlich. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir, äh, ruf mich doch bitte zurück. Alles klar, machs gut, ciao.» Kurz vor seinem Verschwinden soll sich Küblböck auf dem Schiff auffällig verhalten haben. Bis heute weiss man nicht, ob Dritte am Verschwinden Küblböcks beteiligt waren, ob er selbst vom Schiff sprang oder bei einem schrecklichen Unfall über Bord fiel.