1/5 Daniel Küblböck sprang 2018 von einem Kreuzfahrtschiff und wurde nie gefunden. Foto: AFP

Darum gehts Neue Dokumentation über Daniel Küblböck sieben Jahre nach Verschwinden

Letzte Sprachnachricht offenbart Unbehagen auf dem Kreuzfahrtschiff

Am 9. September 2018 um 4 Uhr von Bord gesprungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Sieben Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden von Daniel Küblböck (†33) könnte es neue Erkenntnisse geben. Ende August, anlässlich zum 40. Geburtstag des ehemaligen «DSDS»-Teilnehmers, soll in der ARD-Mediathek eine Dokumentation mit dem Namen «Küblböck-Story – eure Lana Kaiser» veröffentlicht werden.

In dem Film soll ein brisantes Detail zum Verschwinden des Sängers ans Licht kommen, wie der Sender RTL berichtet, der bereits in die Dokumentation reinschauen durfte. Dabei geht es um die letzte Sprachnotiz vor Küblböcks Verschwinden auf dem Kreuzfahrtschiff, die in der Doku zu hören sei.

«Machs gut, ciao»

Die Nachricht, gerichtet an seinen Ex-Freund Manuel Pilz, offenbare Küblböcks Unbehagen auf dem Kreuzfahrtschiff: «Hallo Manni, ich bins, der Daniel, äh, also die Lana eigentlich. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir, äh, ruf mich doch bitte zurück. Alles klar, machs gut, ciao.»

Die Dokumentation beleuchte auch Küblböcks Auseinandersetzung mit seiner Geschlechtsidentität in den Monaten vor seinem Verschwinden. Er habe zunehmend feminine Kleidung getragen und sich als trans identifiziert. Mitreisende Ulrike Genglawski soll Küblböck als «partyfreudig, aber auch angespannt» während der Kreuzfahrt beschreiben. Sie berichte auch von einem Vorfall in der Diskothek des Kreuzfahrtschiffes, bei dem Küblböck in einen Streit verwickelt war und mit homophoben Kommentaren konfrontiert wurde.

Am 9. September 2018 wurde Daniel Küblböck beziehungsweise Lana Kaiser zuletzt auf Überwachungskameras der Aida gesehen. Gegen 4 Uhr morgens hielten die Kameras den tragischen Moment fest, als der Ex-«DSDS»-Star von Bord sprang. Trotz intensiver Suche wurde er nie gefunden und 2021 offiziell für tot erklärt.