«Star Trek»-Star William Shatner wurde nach einem medizinischen Notfall zu Hause ins Spital eingeliefert. Der 94-jährige Schauspieler soll Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel gehabt haben, befindet sich aber jetzt in stabilem Zustand und ruht sich aus.

Darum gehts William Shatner nach medizinischem Notfall ins Krankenhaus eingeliefert. Zustand gut

Shatner drehte Dokumentation über sein Leben für seine Enkel

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der bekannte «Star-Trek»-Darsteller William Shatner wurde nach einem medizinischen Notfall in ein Spital eingeliefert. Wie US-Medien berichten, habe der 94-jährige Schauspieler in seinem Haus in Los Angeles offenbar Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel gehabt. Daraufhin seien Rettungskräfte gerufen worden, die Shatner ins Spital brachten.

Laut US-Portal «TMZ» ruhe sich Shatner nun aus, sein Zustand sei «gut». Der Golden-Globe-Preisträger ist vor allem für seine Rolle als Captain Kirk in der «Star-Trek»-Reihe bekannt, die er von 1966 bis 1994 verkörperte. Trotz seines hohen Alters ist Shatner weiterhin als Schauspieler aktiv und hat mehrere Projekte in Arbeit.

«Meine Zeit ist begrenzt»

Im vergangenen Jahr sorgte Shatner für Aufsehen, als er in einem Interview erklärte, er habe eine Dokumentation über sein Leben gedreht, da er «nicht mehr lange zu leben» habe. Er wolle damit nach seinem Tod mit seinen Enkeln in Verbindung bleiben. «Ob ich jetzt umfalle, während ich mit Ihnen spreche, oder in zehn Jahren – meine Zeit ist begrenzt», sagte er in einem Interview.