Amanda Seyfried präsentiert ihren neuen Film «The Testament of Ann Lee» am 3. Oktober 2025 persönlich am ZFF. Die Oscar-nominierte Schauspielerin wird von Regisseurin Mona Fastvold begleitet, für die es der dritte Spielfilm ist.

Das Zurich Film Festival (ZFF) kündigt einen weiteren Höhepunkt für die diesjährige Ausgabe an. Die renommierte US-Schauspielerin Amanda Seyfried (39) wird am 3. Oktober persönlich ihren neuesten Film «The Testament of Ann Lee» in Zürich präsentieren.

Seyfried, bekannt aus Blockbustern wie «Mamma Mia!» oder «Les» Misérables, wird von Regisseurin Mona Fastvold (39) begleitet. Für Fastvold ist es bereits der dritte Spielfilm als Regisseurin. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Co-Autorenschaft am Oscar-nominierten Drehbuch von «The Brutalist», einem Film ihres Ehemannes Brady Corbet (37).





Bekannt aus «Mean Girls»

«The Testament of Ann Lee» beleuchtet das Leben der Gründerin der Shaker-Bewegung, einer christlichen Freikirche. Der Film fokussiert auf Lees Vergangenheit und deren Einfluss auf ihr Frauenbild. Besonders hervorzuheben ist die Filmmusik: Oscar-Preisträger Daniel Blumberg (35) macht den Film zu einem «immersiven musikalischen Filmerlebnis», wie das ZFF schreibt. Die Kombination aus Gesang und Tanz verspreche «eine kraftvolle Erzählung über die transformative Energie von Körper und Stimme». Das passe perfekt zu Seyfrieds vielseitigem Talent, das sie bereits in Musicals wie «Mamma Mia!» unter Beweis gestellt habe.

Ihre Karriere begann in TV-Serien wie «As The World Turns» und «All My Children». Ihr Durchbruch kam mit der Komödie «Mean Girls» (2004). Seitdem hat sie in zahlreichen erfolgreichen Produktionen mitgewirkt, darunter die HBO-Serie «Big Love» und Filme wie «Jennifer's Body», «Chloe» und «Lovelace».

Ihre darstellerische Vielseitigkeit brachte Seyfried schliesslich eine Oscar-Nominierung für ihre Rolle als US-Filmlegende Marion Davies (1897–1961) in David Finchers (63) «Mank» (2020) ein.

Das Zurich Film Festival findet vom 25. September bis zum 5. Oktober statt. Tickets dafür kannst du ab heute um 10 Uhr kaufen.