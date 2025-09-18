Die Late-Night-Show von Moderator Jimmy Kimmel wurde wegen Äusserungen zu Charlie Kirk (†) abgesetzt. Wir blicken zurück auf seine denkwürdigsten TV-Momente, die über 20 Jahre lang auf dem Sender ABC ausgestrahlt wurde.

1/7 Jimmy Kimmel wurde abgesetzt. Foto: imago images/UPI Photo

Darum gehts «Jimmy Kimmel Live!» abgesetzt nach Kontroverse um Mord an Charlie Kirk

Kimmel und Matt Damon pflegen langjährigen Running Gag über angebliche Fehde

Kimmel moderierte 2017 die Oscar-Verleihung mit dem berühmten La La Land-Fehler Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Jimmy Kimmel Live!» wurde bis auf Weiteres abgesetzt. Jimmy Kimmel (57) äusserte sich in der letzten Ausgabe seiner beliebten Late-Night-Show zum Mord am konservativen Podcaster Charlie Kirk (†31). Der Moderator behauptete, dass der mutmassliche Täter Tyler Robinson (22) ein Anhänger von US-Präsident Donald Trump (79) sei. Damit ereilt ihn das gleiche Schicksal wie seinen Kollegen Stephen Colbert (61).

Aufgrund dieser Aussage habe der Sender ABC entschieden, die Sendung, die seit 2003 lief, «in absehbarer Zukunft» nicht mehr auszustrahlen. Zeit, einen Blick auf die besten TV-Momente von Jimmy Kimmel zu werfen.

Fehde mit Matt Damon

Seit Jahren bespielen Jimmy Kimmel und Matt Damon (54) den Running Gag, dass die beiden Streit miteinander hätten. Angefangen hat das Ganze relativ früh in der Geschichte von «Jimmy Kimmel Live!», als Kimmel wiederholt am Ende der Sendungen sagte, es täte ihm leid, dass er keine Zeit mehr für seinen Gast Matt Damon habe. Über die Jahre etablierte sich dieser Witz zu einem der beliebtesten Gags von Damon und Kimmel. Aber keine Sorge: Das ist alles nur gespielt. Privat sollen sich der Schauspieler und der Moderator blendend verstehen.

1:25 Sketch aus 2019: Kimmels Fehde mit Matt Damon

Halloween-Süssigkeiten sind nicht sicher

2011 fielen kleine Kinder erstmals dem Humor von Jimmy Kimmel und seinen Fans zum Opfer. Damals forderte der Moderator seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf, ihre Kinder zu veräppeln. Die Eltern sollten ihren Kleinen sagen, sie hätten all deren Halloween-Süssigkeiten aufgegessen, während die Kids am schlafen waren. Die Reaktionen wurden gefilmt und Kimmel zugeschickt, der die Clips wiederum in seiner Sendung zeigte. Eine Tradition war geboren, die Jimmy Kimmel jedes Jahr wiederholte – sehr zur Erheiterung seiner Fans und sehr zum Leidwesen dutzender Kinder über die Jahre.

1:15 Tränen statt Süsses: Das ist Jimmy Kimmels Candy Challenge

Zwei Jimmys tauschen den Platz

Vor drei Jahren machten sich Jimmy Kimmel und sein Kollege Jimmy Fallon einen Spass daraus, ihren Fans einen Streich zum 1. April zu spielen. Als Jimmy Kimmel in seiner Sendung angekündigt wird, kommt stattdessen Jimmy Fallon (50) auf die Bühne. Genau das Gleiche passierte währenddessen im Studio von «The Tonight Show starring Jimmy Fallon». Die Moderatoren schalteten sich ins jeweils andere Studio und Kimmel erklärte Fallon erstmal selbstironisch: «Die Hälfte von deinem Publikum ist aufgestanden und gegangen, als ich rausgekommen bin.» Ein aufwendiger Stunt, der zwei Jahre lang in der Planung war, denn während «The Tonight Show starring Jimmy Fallon» jeweils in New York aufgezeichnet wird, befindet sich das Studio zu «Jimmy Kimmel Live!» in Hollywood – auf der anderen Seite des Landes.

1:28 1. April-Scherz: Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon tauschen Show

Oscars 2017

Wir erinnern uns wohl noch alle an die Oscarverleihung 2017, als «La La Land» den Oscar für «Bester Film» überreicht bekam – nur, um ihn dann wieder abgeben zu müssen. Denn stattdessen hatte der Film «Moonlight» gewonnen. Den Laudatoren wurde allerdings der falsche Umschlag überreicht. Jimmy Kimmel moderierte in diesem Jahr die Oscar-Verleihung, klinkte sich ein und lobte den Sportsgeist der Verlierer, die zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Bühne standen, den Preis in der Hand hatten und schon erste Dankesreden gehalten hatten. Mit seiner humorvollen Art entschuldigte sich Jimmy Kimmel für den Patzer, der in die Oscar-Geschichte einging.

1:05 Verleihung von 2017: Kimmel entschuldigt sich für falsche Oskar-Verkündung

Kimmel und sein kleiner Sohn Billy

Vor sieben Jahren überraschte Jimmy Kimmel sein Publikum, als er seinen kleinen Sohn Billy mit ins Studio brachte. Er erklärte, dass er die Woche zuvor ausgefallen war, weil sein Sohn eine Herzoperation über sich ergehen lassen musste. Um zu zeigen, dass alles gut verlaufen sei und sein Sohn wohlauf ist, nahm der Moderator seinen Spross kurzerhand mit ins Studio. Als er über die Gesundheit von Billy sprach, kamen Jimmy Kimmel einige Tränen und er zeigte sich von einer verletzlichen und ernsten Seite, die man so bisher nicht von ihm kannte. In diesem Kontext sprach er dann auch über die Gesundheit von Kindern und entsprechende Versicherungen und Vorsorgen.

1:31 Nach Herz-OP: Jimmy Kimmel zeigt seinen Sohn in der Sendung

Der Club der schönen Männer

Jimmy Kimmel nahm sich selbst und vor allem auch sein Aussehen über die Jahre immer wieder aufs Korn. Im Sketch «Der Club der schönen Männer» ist er der Vorstandspräsident eines Clubs, der aus attraktiven Herren Hollywoods besteht. Zugegeben, Kimmel fiel vor allem zur Zeit, in dem der Clip entstand eher aus diesem Spektrum und entsprach nicht unbedingt dem Bild des typischen Hollywood-Schönlings. Sein Charakter sah das allerdings ganz anders. Am Ende des Sketches wird dann erneut die angebliche Fehde zwischen ihm und Matt Damon aufgegriffen.

1:18 Sketch aus 2010: Jimmy Kimmel im «Club der schönen Männer»