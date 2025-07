1/5 Stephen Colbert und seine Show sind bald Geschichte. Foto: imago/MediaPunch

Darum gehts CBS streicht Stephen Colberts «Late Show» aus finanziellen Gründen

Colbert gilt als lautstarker Kritiker von US-Präsident Donald Trump

Sendung hatte seit 2015 rund 200 Mitarbeiter und endet im Mai 2026 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Im Mai 2026 gehen im Studio die Lichter aus: CBS streicht Stephen Colberts (61) Kultsendung «Late Show», wie unter anderem das Portal «Variety» berichtet. Es handle sich um eine «finanzielle Entscheidung», wird der US-Sender zitiert. Die Late-Night-Sendung hat bei CBS eine lange Tradition, die damit begann, dass der Sender 1993 David Letterman (78) von NBC abgeworben hatte.

Zuletzt hat es aber in der amerikanischen TV-Branche vermehrt Diskussionen über die Late-Night-Shows gegeben. Die Medienunternehmen scheuten dem «Variety»-Bericht zufolge die hohen Kosten, die mit der Produktion der Sendungen verbunden sind. Die jungen Zuschauer wandern unterdessen zu den Streamingdiensten ab.

Entscheidung steht nicht im Zusammenhang mit Quoten

Zum Aus von «The Late Show With Stephen Colbert» heisst es von CBS: «Wir halten Stephen Colbert für nicht ersetzbar und werden ‹The Late Show› im Mai 2026 in den Ruhestand schicken.» In dem Statement erklären die Senderverantwortlichen weiter, die Absetzung sei «eine rein finanzielle Entscheidung vor dem Hintergrund einer schwierigen Situation in der Late-Night-Szene». Sie stehe in keinerlei Zusammenhang mit Quoten, Inhalten oder Vorgängen im Unternehmen.

Stephen Colbert hatte die «Late Show» 2015 von David Letterman übernommen. Der 61-Jährige gilt als ein lautstarker Kritiker des US-Präsidenten Donald Trump (79).

Das sagt Stephen Colbert zum Aus der Sendung

Der Moderator soll laut «Variety» am Mittwochabend über die Entscheidung des Senders informiert worden sein. Er scherzte vor dem Publikum bei der Aufzeichnung der Sendung am Donnerstag demnach: «Es ist ein fantastischer Job. Ich wünschte, jemand anderes würde ihn bekommen.» Zudem bedankte er sich bei den CBS-Führungskräften und den rund 200 Mitarbeitern der Sendung.

Nach Buhrufen von Zuschauern soll Colbert zudem gesagt haben: «Ja, ich teile Ihre Gefühle. Es ist nicht nur das Ende unserer Sendung, sondern auch das Ende von ‹The Late Show› auf CBS. Ich werde nicht ersetzt. Das wird alles einfach weg sein.»