Robert Redford ist am Dienstag, 16. September im Alter von 89 Jahren verstorben. Auf Social Media nehmen die Promis nach und nach Abschied von der Hollywood-Legende.

1/7 Hollywood-Ikone Mery Streep trauert um ihren guten Freund Robert Redford. Foto: akg-images / Album / Tristar Pic

Silja Anders Redaktorin People

Robert Redford ist tot. Die Hollywood-Legende starb am Dienstag, 16. September im Alter von 89 Jahren. Auf Social Media nehmen die Promis nun nach und nach Abschied von dem «Butch Cassidy and the Sundance Kid»-Darsteller.

Schauspieler Dan Stevens (42) postete in seiner Instagram-Story ein Schwarz-Weiss-Foto des Schauspielers mit den Worten «RIP Robert Redford». Auch Gaia Wise (25), Tochter von Schauspielerin Emma Thompson nimmt Abschied von dem Amerikaner. Auch die teilte ein Foto von Redford und schrieb dazu: «Der Mann, die Legende. Ich hatte das Vergnügen, kurz mit ihm zu arbeiten und es bleibt ein Highlight meines Lebens.»

Was für ein trauriger Verlust

Moderator Piers Morgan (60) meldete sich auf X zum Tod von Robert Redford. Auch er teilt ein Foto des Verstorbenen in jüngeren Jahren und schreibt: «RIP Robert Redford, 89. Einer der grössten Filmstars aller Zeiten. Eine wahre Hollywood-Legende, die in so vielen Filmen mitspielte. ‹Butch Cassidy and the Sundance Kid›, ‹The Sting›, ‹The Way We Were›, ‹All The President's Men›. Was für eine Karriere, was für ein Schauspieler, was für ein trauriger Verlust.»

Auch der Schweizer Sänger Michael von der Heide (53) teilt ein Bild in seiner Instagram-Story. Ein schlichtes Bild in Schwarz-Weiss von Redford in jungen Jahren, Worte sind hier nicht nötig.

Horror-Autor Stephen King (77) schreibt auf X: «Robert Redford ist gestorben. Er war Teil eines neuen und aufregenden Hollywoods in den 70er- und 80er-Jahren. Schwer zu glauben, dass er 89 Jahre alt war.»

Gegenüber dpa liess Schauspielerin Meryl Streep (76) durch ihr Management mitteilen: «Einer der Löwen ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, mein lieber Freund.» Die beiden spielten 1985 gemeinsam im Film «Jenseits von Afrika» ein Liebespaar, das in die Filmgeschichte einging.