Rob Reiner (†78) und seine Frau (†68) wurden in ihrer Villa mit Messerstichen getötet. Der Regisseur gehörte zu Hollywoods Superstars.

Darum gehts Rob Reiner und seine Frau tot, Mordermittlungen laufen

Sohn des Paares steht unter Verdacht, Eltern getötet zu haben

Reiner feierte grosse Erfolge mit «Stand by Me», «Harry und Sally» und «Misery»

Der legendäre Regisseur Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele Singer Reiner (†68) sind tot. Laut dem Promiportal TMZ wurden die beiden mit Messerstichen in ihrem Haus in Hollywood aufgefunden. Dem Paar seien die Kehlen durchgeschnitten worden, ergänzte TMZ später. Die Polizei ermittle wegen Mordes, so die Plattform weiter. Wie «People» schreibt, soll die gemeinsame Tochter Romy (28) das Ehepaar gefunden haben. Romy Reiner wohnt nur wenige Strassen von ihren Eltern entfernt.

Zuvor hatten verschiedene Medien von zwei Toten im Haus der Reiners berichtet. Eine formelle Identifizierung steht noch aus, doch laut TMZ hätten Quellen in Ermittlungsbehörden bestätigt, dass es sich um den Regisseur und seine Frau handle.

Das US-Magazin «People» schreibt unter Berufung auf «exklusive Quellen», dass der eigene Sohn Nick (32) unter Verdacht stehen soll, seine Eltern getötet zu haben. Am späteren Nachmittag wurde bekannt, dass er verhaftet und eine Kaution in Höhe von vier Millionen Dollar ausgesetzt wurde, diese wurde später zurückgezogen. Eine Entlassung auf Kaution ist damit nicht mehr möglich. Der Polizeichef von Los Angeles bestätigt gegenüber US-Medien, dass Rob Reiners Sohn Nick wegen Mordes angeklagt wurde. Rob und Michelle hatten 1989 geheiratet und hatten drei gemeinsame Kinder.

«Stand by Me» und «Harry und Sally»

Reiner gehörte zu Hollywoods grössten Namen. Weltbekannt sind Werke wie der Abenteuerfilm «Stand by Me» (1986), die Komödie «Harry und Sally» (1989), sowie der Thriller «Misery» (1990). Zuvor hatte der Sohn der Comedy-Legende Carl Reiner (1922-2020) auch als Schauspieler seine Spuren hinterlassen.

In den USA war der Regisseur auch als Politaktivist für die Demokraten bekannt. Er galt als ausgesprochener Kritiker von US-Präsident Donald Trump (79).