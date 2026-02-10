Der US-amerikanische Schauspieler Blake Garrett ist tot. Der Kinderstar aus «How To Eat Fried Worms» starb im Alter von nur 33 Jahren. Die Familie wartet noch auf die Autopsieergebnisse zur Klärung der Todesursache.

Darum gehts Blake Garrett, 33, starb nach gesundheitlichen Problemen und Autopsie läuft

Er gewann 2007 Young Artist Award mit «How to Eat Fried Worms»

Geboren 1992 in Austin, lebte später mit Familie in Oklahoma Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Blake Garrett, Kinderstar aus dem Film «How to Eat Fried Worms», ist im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Seine Mutter Carol bestätigte die tragische Nachricht gegenüber US-Medien. Die Familie wartet derweil noch auf die Ergebnisse der Autopsie, um die genaue Todesursache zu erfahren. Bekannt ist bisher, dass Garrett in seinen letzten Tagen unter gesundheitlichen Problemen gelitten hat. Er sei vergangene Woche ins Spital eingeliefert worden, nachdem er starke Schmerzen verspürt habe. Dort wurde bei ihm Gürtelrose diagnostiziert. Seine Mutter vermutet jedoch, dass er möglicherweise selbständig Schmerzmittel eingenommen habe, was zu einem tragischen Unfall geführt haben könnte.

Garrett erlangte als Kind Berühmtheit. Seine Karriere begann in lokalen Theaterproduktionen wie «Aladdin and His Magical Lamp» und «Peanuts: A Charlie Brown Tribute». Später tourte er mit Theaterstücken quer durch die Vereinigten Staaten. Zwischen 2003 und 2004 war er in der Show «Barney’s Colorful World» zu sehen.

Er deckte die Ausgaben der ganzen Familie

Sein grosser Durchbruch gelang ihm 2006 mit der Hauptrolle im Film «How to Eat Fried Worms», in dem er ein neues Kind in der Stadt spielt, das sich gegen einen Mobber behaupten muss. Für seine Leistung wurde er gemeinsam mit seinen Kollegen bei den 28. «Young Artist Awards» 2007 mit dem Preis für das «Beste junge Ensemble» ausgezeichnet.

Seine Mutter erinnert sich an seine frühe Leidenschaft für die Bühne. «Er trat vor grossen Menschenmengen im Civic Center im Stück ‹The Wizard of Oz› auf und es beeindruckte ihn überhaupt nicht. Ich war nervös, aber er hat das wunderbar gemacht», sagte sie damals. Sie gab sogar ihre Karriere als Versicherungsangestellte auf, um ihren Sohn auf seinen Tourneen zu begleiten. Garretts Einkommen deckte die Ausgaben der Familie, während er unterwegs von einem Lehrer unterrichtet wurde.

Blake Garrett wurde im September 1992 in Austin, Texas, geboren und zog später mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und ihren Haustieren nach Oklahoma. Die Familie besass einen Hund namens Ryan sowie zwei Katzen und eine Schlange.