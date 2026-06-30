Daran starb Ex-Kinderstar Daveigh Chase (†35)

Daveigh Chase ist Mitte Juni gestorben. Die ehemalige Schauspielerin starb im Alter von nur 35 Jahren an den Folgen von AIDS, wie jetzt bekannt wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daveigh Chase, 35, starb laut Gerichtsmedizin natürlich an AIDS

Chronischer Substanzmissbrauch begleitete ihre fortgeschrittene HIV-Erkrankung

Seit 2016 keine Filmrollen mehr, bekannt aus «Lilo & Stitch»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Etwa zwei Wochen nach dem Bekanntwerden des Todes von Daveigh Chase steht die Todesursache fest. Wie die Gerichtsmedizin des County of Los Angeles mitteilt, stufe sie den Tod der ehemaligen Schauspielerin im Alter von nur 35 Jahren als natürlich ein.

Der Bericht listet «Acquired Immunodeficiency Syndrome», also AIDS, als Todesursache. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Krankheitsmerkmalen, die bei einer fortgeschrittenen HIV-Erkrankung auftreten. Eine HIV-Übertragung findet in den meisten Fällen bei ungeschütztem Sex oder Drogenkonsum statt. Als massgebliche Begleitbedingung wird im Autopsiebericht ein chronischer Konsum unterschiedlicher Substanzen genannt.

Laut US-Medienberichten hatten sowohl Chases Freund als auch ihr Vater den Tod der Ex-Schauspielerin bestätigt. Ihr Vater hat der «New York Times» erklärt, dass sie mutmasslich Drogenprobleme seit dem 13. Lebensjahr hatte. Er habe nicht mehr mit seiner Tochter gesprochen, seit sie 19 Jahre alt war. Kurz vor ihrem Ableben habe der Freund den Vater kontaktiert. So konnte dieser seine Tochter noch in einem Spital in Los Angeles besuchen.

Daveigh Chase war ein ehemaliger Kinderstar

Bekannt wurde Chase vor allem für Sprech- und Filmrollen. Sie feierte ihren Durchbruch als die Stimme der Titelheldin Lilo in Disneys Animationsfilm «Lilo & Stitch». In den Folgejahren übernahm sie die Rolle auch in Fortsetzungen und Serienformaten. Im Film «The Ring», einem US-Remake des japanischen Horrorfilms «Ringu», spielte sie das Mädchen Samara Morgan. Weitere Auftritte hatte sie unter anderem in «Donnie Darko» oder «Sabrina - Total verhext». Seit 2016 hatte sie keine neuen Rollen mehr.