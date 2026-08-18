Hayden Panettiere wurde tot in ihrer Wohnung in Greenville aufgefunden. Ein neuer Polizeibericht zeigt: Ihr On-off-Freund Brian Hickerson und dessen Bruder waren vor Ort, als die Schauspielerin starb.

Ex von Hayden Panettiere (†36) war beim Tod dabei

Ex von Hayden Panettiere (†36) war beim Tod dabei

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere starb, Todesursache bleibt unklar, Ermittlungen laufen

Polizei fand Narcan, Autopsie ergab keine äusseren Verletzungen

Hickerson zeigte Tüte mit Medikamenten, toxikologische Tests sollen klären

Fynn Müller People-Redaktor

Neue Erkenntnisse zum Tod von Hayden Panettiere (1989–2026). Laut einem Polizeibericht sollen sich ihr On-off-Freund Brian Hickerson und dessen Bruder Zach zum Zeitpunkt ihres Todes bei ihr aufgehalten haben.

Die Beamten des Greenville Police Department halten in einem Bericht fest: Zach sei «sehr emotional» gewesen, während Brian Hickerson laut einem Officer vor Ort keine Emotionen zeigte, als der Rettungsdienst den Tod seiner Partnerin feststellte.

Hickerson soll der Polizei danach eine «Tüte mit Medikamenten» gezeigt haben, die Panettiere zu diesem Zeitpunkt eingenommen hatte.

Was geschah wirklich?

Die genaue Todesursache ist weiterhin offen. Das Greenville County Coroner's Office ermittelt, während im Notruf von einer «Überdosis» die Rede war. Berichten zufolge fand die Polizei zusätzlich Narcan auf einer Matratze in der Wohnung, ein Nasenspray, das bei Opioid-Überdosen eingesetzt wird. Die am Montag durchgeführte Autopsie ergab, dass es keine äusseren Verletzungen gab, die den Tod erklären könnten. Toxikologische Untersuchungen sollen klären, ob Medikamente oder andere Substanzen eine Rolle spielten.

0:27 Video vom März 2026: Hayden Panettiere geht an Krücken

Eine Beziehung mit dunklen Kapiteln

Panettiere und Hickerson waren seit 2018 immer wieder ein Paar. Die Beziehung galt jedoch als turbulent. Mehrfach wurde Hickerson wegen häuslicher Gewalt verhaftet.

Erst vor drei Monaten hatte Panettiere in ihren Memoiren «This Is Me: A Reckoning» offen darüber gesprochen. Sie schrieb, Hickerson habe sie einst so schwer verletzt, dass sie sich wochenlang zu Hause verstecken musste, um ihre Verletzungen vor der Öffentlichkeit zu verbergen.