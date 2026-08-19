Hayden Panettiere (†36) starb 3500 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Nun lassen sich die letzten Stunden in ihrem Leben rekonstruieren. Kurz zuvor hatte sie noch für Peta ein letztes Mal vor der Kamera gestanden – für Wale und Delfine im Elend.

Die letzten Stunden im Leben von Hayden Panettiere (†36)

Die letzten Stunden im Leben von Hayden Panettiere (†36)

Drehte kurz vor ihrem Tod noch TV-Kampagne für Tiere

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere (†36) stirbt am 16. August in Greenville, South Carolina

In ihrer Wohnung fand man Narcan-Spray

Vermutete Opioid-Überdosis als Todesursache

Toxikologie ausstehend, erster Werbespot für Peta posthum veröffentlicht

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Hollywood-Star Hayden Panettiere (†36) lebte und arbeitete in Los Angeles. Gestorben ist sie rund 3500 Kilometer entfernt – in einer Wohnung in Greenville, South Carolina, wohin sie nur einen Tag vor ihrem Tod gereist war.

Dies waren die letzten Stunden in ihrem Leben - rekonstruiert aus Polizeibericht, 911-Protokoll sowie Recherchen von «TMZ», «AP», «CBS News» und «Page Six»:

Die Reise

Samstag, 15. August: Panettiere fliegt mit ihrem On-off-Freund Brian Hickerson (37) von Los Angeles nach South Carolina. Sie beziehen eine Airbnb-Wohnung in den Judson Mill Lofts, Greenville – wo auch Hickersons Bruder Zach dieses Wochenende ist.

Ein Nachbar sagt später, Hayden habe die Wohnung kaum verlassen. Der Concierge der Anlage hat CCTV-Material, das zeigen soll, wann die drei zwischen Samstag und Sonntag kamen und gingen.

Der Notruf

Zach findet Hayden am Sonntagnachmittag bewusstlos, im Herzstillstand. Brian schläft im Nebenzimmer. Zach ruft um 13.50 Uhr den Notruf und weckt seinen Bruder. Die Disponenten sprechen von einer nicht ansprechbaren Frau – und vermuten am Telefon eine Überdosis.

Der Kampf um ihr Leben

Die Reanimation läuft, als Polizei und Rettungsdienst eintreffen. Laut Bericht keine sichtbaren körperlichen Gründe für die Bewusstlosigkeit. Adrenalin wird verabreicht. In der Wohnung findet sich ausserdem ein Narcan-Spray auf einer Matratze. Narcan ist ein Notfallmedikament, das bei einer Opioid-Überdosis die Atmung wieder anregen kann.

Hayden ist tot

Um 14.31 Uhr wird Hayden für tot erklärt – direkt in der Wohnung, nicht im Spital. Danach führt die Polizei die Brüder auf den Flur. Zach wirkte während der Reanimation sehr emotional, Brian erst danach. Brian zeigt der Polizei eine Tasche mit Medikamenten Haydens; neun Namen sind geschwärzt.

Die offene Frage

Keine Spuren äusserer Gewalt, kein Hinweis auf Fremdverschulden – so weit die erste Obduktion. Die Toxikologie steht aus und kann Wochen dauern.

Ihr letzter TV-Spot

Rund zwei Wochen vor ihrem Tod stand Hayden Panettiere für Peta vor der Kamera – nackt in einer Badewanne, gegen die Gefangenschaft von Delfinen und Walen. Ihr Engagement für Tierschutz reicht viele Jahre zurück.

Zwei Wochen später endet ihr eigenes, oft tragisches Leben abrupt. Veröffentlicht wurde der Spot erst nach ihrem Tod.

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