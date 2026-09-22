Hayden Panettiere starb am 16. August 2026 in einer Wohnung in Greenville, South Carolina, an einer Überdosis. Laut Gerichtsmedizin war die Todesursache eine Kombination aus Fentanyl und mehreren verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere stirbt am 16. August 2026 an Überdosis in Greenville

Toxische Mischung aus Fentanyl und Medikamenten, Todesursache als Unfall eingestuft

Sanitäter erklärten sie um 14.32 Uhr für tot, 36 Jahre alt

Fynn Müller People-Redaktor

Schauspielerin Hayden Panettiere ist am 16. August 2026 im Alter von 36 Jahren an einer tödlichen Überdosis verstorben. Laut einer Mitteilung der Gerichtsmedizin des Greenville County, die «Page Six» vorliegt, führte eine toxische Kombination aus Fentanyl und mehreren verschreibungspflichtigen Medikamenten zu ihrem Tod.

Die Todesursache wurde als Unfall eingestuft. «Am 16. August 2026 um 13.51 Uhr ging ein Notruf wegen eines Herzstillstands in der 701 Easley Bridge Road in Greenville ein», erklärte die Behörde. Sanitäter versuchten, Panettiere zu reanimieren, doch um 14.32 Uhr wurde sie für tot erklärt. «Es wurden keine Verletzungen festgestellt, die zum Tod beigetragen haben könnten.»

Wie «Page Six» berichtet, deutet alles auf eine Überdosis hin, nachdem die Schauspielerin bewusstlos in ihrer vorübergehenden Unterkunft gefunden wurde. Bereits 2022 hatte Panettiere öffentlich über ihre «geheime» Abhängigkeit von Alkohol und Opioiden gesprochen, die ausser Kontrolle geraten war. «Ich konnte nicht ohne sie leben», gestand sie damals.

Vater trauert um seine Tochter

Ihr Vater sagte zum Tod: «Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die all jenen, die sie kannten, unermessliche Liebe und Freude brachte – und den Millionen, die sie auf der Leinwand gesehen haben.» Er bat um Privatsphäre, um die Tragödie zu verarbeiten.

Die «Nashville»-Schauspielerin hatte in der Vergangenheit offen über ihren Kampf mit Sucht und postpartaler Depression gesprochen. Nach der Geburt ihrer Tochter Kaya im Jahr 2014 habe sie eine «wirklich schmerzhafte» und «beängstigende» Zeit durchlebt. Ihr Konsum führte schliesslich zur Trennung von ihrem Verlobten Wladimir Klitschko im Jahr 2018. Sie übergab die Vormundschaft für ihre Tochter dem ehemaligen Boxweltmeister, der heute in der Ukraine lebt. Kurz vor ihrem Tod hatte Panettiere noch ihre Memoiren «This Is Me: A Reckoning» veröffentlicht, in denen sie über die Schattenseiten des Ruhms als Kinderstar und die psychischen Belastungen berichtete.