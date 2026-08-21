Nach dem Tod von Hayden Panettiere hat sich deren Ex-Freund erstmals über einen Anwalt zu Wort gemeldet. Aufgrund einer laufenden Untersuchung möchte er sich noch nicht genauer äussern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schauspielerin Hayden Panettiere starb mit 36 Jahren in South Carolina

Polizei fand keine Hinweise auf Fremdverschulden, Ermittlungen und Obduktion laufen

DEA unterstützt, Medikamente vor Ort entdeckt, Todesursache noch ungeklärt

Silja Anders Redaktorin People

Nach dem überraschenden Tod von Hayden Panettiere (1989-2026) im Alter von nur 36 Jahren hat sich erstmals auch eine der Personen zu Wort gemeldet, die anwesend war, als die Einsatzkräfte eintrafen. Ihr Ex-Freund Brian Hickerson lässt über einen Anwalt ausrichten, dass er sich zumindest vorerst nicht näher zu der Angelegenheit äussern möchte.

«Haydens Tod ist weiterhin Gegenstand von Ermittlungen, und es ist wichtig, diesen Ermittlungen ihren Lauf zu lassen», erklärt der Anwalt Sloan Ellis in einem dem US-Promi-Portal «TMZ» vorliegenden Statement. «Wie bereits öffentlich berichtet, hat die Polizei bestätigt, dass keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. Aus Respekt vor Haydens Angehörigen und im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen wird es zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar geben.»

Zuvor hatten US-Medien wie «NBC News» berichtet, dass Brian Hickerson und dessen Bruder Zach sich in dem Apartment in South Carolina aufgehalten haben, in dem Panettiere am vergangenen Sonntag leblos aufgefunden wurde. Der Fall werde untersucht, hatte die Polizei von Greenville bestätigt.

Laut vorliegenden, geschwärzten Polizeiunterlagen habe Hickerson den Ermittlern eine Tasche mit Medikamenten vor Ort gezeigt. Welche Medikamente sich darin befanden oder ob diese mit dem Tod von Panettiere in Verbindung stehen, ist bislang nicht bekannt.

Todesursache steht noch aus

Die zuständige Gerichtsmedizin schloss am Montag eine Obduktion ab. Es wurde mitgeteilt, dass Todesursache und Todesart noch ausstehen, bis weitere Untersuchungen abgeschlossen sind. Anzeichen von Verletzungen, die zum Tod beigetragen hätten, seien nicht festgestellt worden.Die US-Drogenbehörde DEA hat sich in die Ermittlungen zum Tod von Hayden Panettiere eingeschaltet. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, unterstützen die Beamten die laufenden parallelen Untersuchungen der Polizei von Greenville und des Gerichtsmediziners. Warum die Behörde, die sich vorwiegend um Drogendelikte kümmert, hinzugezogen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Panettiere stand bereits als Kind vor den Kameras. Bekannt war sie vor allem für ihre späteren Rollen in der Superhelden-Mystery-Serie «Heroes» und in der Drama-Serie «Nashville». Der Tod der jungen Schauspielerin fühlt sich für eine ganze Generation besonders schmerzhaft an. Blick-Filmexperte Laszlo Schneider erklärt, wieso das so sein könnte, denn es ist nicht nur der Verlust eines Stars, der in der Kindheit von Millennials praktisch dauerpräsent war: «Noch viel marternder aber ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, die ein Tod mit 36 bei uns Millennials unweigerlich hervorruft. Wenn heute eine Legende wie Clint Eastwood (96) ginge, würde die Welt um ein erfülltes Lebenswerk trauern – es wäre ein natürlicher Abschluss, der in der Logik des Lebens vorgesehen ist. Der Tod von Gleichaltrigen im jungen Erwachsenenalter hingegen sprengt diese Logik komplett.»



