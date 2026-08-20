Die US-Drogenbehörde untersucht den Tod von Hayden Panettiere. Dies, nachdem die Todesursache auch nach der Obduktion noch nicht geklärt werden konnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere tot in South Carolina gefunden, DEA hilft bei Ermittlungen

Notfallmedikament Narcan in Wohnung entdeckt, möglicher Zusammenhang mit Opioid-Überdosis

Panettiere wurde 36 Jahre alt, toxikologische Ergebnisse stehen noch aus

Saskia Schär Redaktorin People

Die US-Drogenbehörde DEA hat sich in die Ermittlungen zum Tod von Hayden Panettiere eingeschaltet. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, unterstützen die Beamten die laufenden parallelen Untersuchungen der Polizei von Greenville und des Gerichtsmediziners.

0:27 Video vom März 2026: Hayden Panettiere geht an Krücken

Die 36-jährige Schauspielerin wurde am Sonntag bewusstlos in einem Haus im US-Bundesstaat South Carolina aufgefunden. Zack Hickerson, der Bruder ihres On-off-Freundes Brian Hickerson, alarmierte daraufhin die Rettungskräfte und leitete Wiederbelebungsmassnahmen ein. Diese blieben jedoch ohne Erfolg, Panettiere wurde noch vor Ort für tot erklärt. Laut TMZ sollen Sanitäter dem Rettungsdienst gemeldet haben, dass es sich um eine mögliche Überdosis handeln könnte. Zudem soll Hickerson den eintreffenden Polizisten vor Ort eine Plastiktüte übergeben haben, die mit verschiedenen Medikamenten gefüllt war. Im Haus wurde ausserdem Narcan gefunden – ein Notfallmedikament zur Behandlung von Opioid-Überdosen.

Bei der im Anschluss durchgeführten Obduktion konnte vorerst keine klare Todesursache festgestellt werden; die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen stehen noch aus. Die DEA ermittelt nun, wie die allfälligen Substanzen in den Besitz der Schauspielerin gelangten. Ein Sprecher der Behörde erklärte gegenüber TMZ lediglich: «Die DEA bestätigt oder kommentiert keine laufenden Ermittlungen.»

Auch bei diesem Todesfall unterstützte die DEA die Untersuchungen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Drogenbehörde bei einem prominenten Todesfall einschaltet: Auch beim Tod von «Friends»-Star Matthew Perry, der 2023 an den Folgen einer Ketamin-Überdosis starb, übernahm die DEA die Nachforschungen. Die Ermittlungen führten damals zur Festnahme und Anklage von fünf Personen, darunter zwei Ärzte und eine mutmassliche Drogendealerin.