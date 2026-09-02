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David Beckham zeigt riesigen Gemüsegarten
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Inklusive eigenen Hühnern:David Beckham zeigt riesigen Gemüsegarten

«Was ist das?»
Victoria Beckham wundert sich über Davids Gemüse

David Beckham ist nicht nur für seine Fussballkarriere bekannt, sondern inzwischen auch für seine Leidenschaft am Gärtnern. Damit sorgt er bei Ehefrau Victoria regelmässig für Begeisterung und Gelächter.
Publiziert: 08:34 Uhr
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David Beckham liebt das Landleben.
Foto: DUKAS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • David Beckham begeistert Fans mit riesigem, seltsam geformtem Kürbis im Garten
  • Victoria Beckham tritt versehentlich auf ein Ei im Hühnerstall
  • Sechs Eier, ein Kürbis, scharfe Chili – Beckhams Ernte sorgt für Lacher
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Silja AndersRedaktorin People

David Beckham (51) und sein Garten – es ist eine Liebesgeschichte, die fast so ikonisch ist wie seine Beziehung zu Ehefrau Victoria Beckham (52). Immer wieder nimmt er seine Fans zu seinem Gemüse mit und Victoria Beckham ist mit der Kamera parat, um zu sehen, was ihr Göttergatte nun schon wieder aus der Erde zieht, vom Baum pflückt oder aus dem Hühnerstall holt.

Das neueste Prachtexemplar des Ex-Fussballers ist ein seltsam geformtes, grünes Gemüse, das nicht nur eine beeindruckende Form, sondern auch eine beachtliche Grösse hat. 

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Kürbis und Co sorgen für Begeisterung

«Okay, also, es gibt ein neues Gemüse. Was ist es, David?», fragt das Ex-Spice-Girl überrascht. Die Antwort des Experten kommt sofort: «Es ist ein Kürbis.» Victoria kann es nicht fassen und sagt, sie habe noch nie einen mit einer solchen Form gesehen. «Hast du nicht?», fragt David Beckham seine Ehefrau mit einem sarkastischen Unterton.

Victoria Beckham findet vor allem ein Wort für das Prachtexemplar ihres Mannes: «Wow!» Es ist nicht das erste Mal, dass Victoria Beckham sich über das Gemüse ihres Mannes amüsiert. Vergangenes Jahr erntete Beckham – der vor einigen Monaten von König Charles III. (77) zum Ritter geschlagen wurdestolz ein paar Rüebli, nur um dann enttäuscht festzustellen, wie klein diese sind. Damals fand Victoria Beckham deutliche Worte für die Ernte: «Das ist so enttäuschend! Das ist so peinlich!»

Mit dem seltsamen Kürbis, bei dem sich David Beckham fragt, wo man da zu Halloween überhaupt das Gesicht draufmalen soll, ist der Ausflug in den Beckham'schen Garten aber noch nicht vorbei. Als Nächstes geht es zum Hühnerstall. Das Geflügel von Beckham löste bei seinen Fans vor einigen Jahren grosses Gelächter aus, weil man sich fragte, ob der Hahn mit den flauschigen Beinen anhand seiner Grösse «auf Steroiden» sei.

Victoria gibt David einen Tritt in die Eier

Sechs Eier findet David Beckham im Hühnerstall, während Victoria den Kopf über dessen dreckige Hose schüttelt. Aus den sechs Eiern werden jedoch schnell fünf. Denn Victoria Beckham steht aus Versehen auf eins, als sie David dabei filmt, wie er eine Pflaume pflückt und ihren Mann auffordert, ihr «seine Pflaumen» zu zeigen.

Das Garten-Intermezzo endet damit, dass David Beckham einen scharfen Peperoncino probiert. «Meine Lippen stehen in Flammen!», sagt er, während Victoria ihm rät: «Da soll man Milch trinken oder Joghurt essen!»

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