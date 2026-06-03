Willi Banner hat es offiziell gemacht: Der «Let’s Dance»-Star ist mit Influencerin Kim Schiele liiert. Die beiden kennen sich seit über sieben Jahren – und teilen nun ihre Liebe für alle auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Willi Banner bestätigt Beziehung zu Kim Schiele, seit Oktober 2025 zusammen

Kennengelernt durch Instagram, erstes Treffen bei Boxkampf in Berlin

«Let’s Dance»-Teilnahme endete im April, Anna-Carina Woitschack siegte

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Willi Banner (31), der Fitnessinfluencer und Teilnehmer der diesjährigen «Let’s Dance»-Staffel, macht seine neue Liebe offiziell. Nach monatelangen Gerüchten bestätigt er auf Instagram gegenüber «Gala», dass er mit der Krankenpflegerin und Influencerin Kim Schiele liiert ist – seit Oktober 2025 sind die beiden ein Paar.

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Während der zweiten Folge von «Let’s Dance» im Februar sorgte Banner nicht nur mit seiner Performance auf dem Tanzparkett für Aufsehen, sondern auch mit seiner Begleitung im Publikum. Kim Schiele (26), eine berühmte deutsche Influencerin, sass im Studio und feuerte ihn an. Schnell brodelte die Gerüchteküche über eine mögliche Romanze zwischen den beiden.

«Das Gefühl hatte ich noch nie bei einer Person»

Doch ihre Geschichte begann lange vor der Tanzshow, wie Banner gegenüber dem deutschen Magazin «Gala» verrät: «Wir haben gleichzeitig mit Instagram begonnen und haben uns gegenseitig gefolgt», erzählt Schiele im Interview. Der erste Schritt kam von Banner: Er lud sie vor Jahren zu seinem Boxkampf ein. Bei einem Treffen in Berlin, einem Kaffee und einem Blick war alles klar. «Es war direkt magisch», sagt Banner über den Moment, als sie sich das erste Mal begegneten.

Schiele erinnert sich ihrerseits eindrücklich an das Treffen vor sieben Jahren: «Krass. Also so ein Gefühl hatte ich noch nie bei einer Person.» Beide würden sich heute fragen, warum sie sich nicht früher näher kennengelernt haben. Die Verbindung scheint besonders: Gemeinsam teilen sie ihre Liebe nun auch auf Instagram, wo sie ein romantisches Video veröffentlichten. Banner auf einem Motorrad, Schiele auf einem Pferd – dazu Küsse im Sonnenuntergang. Die Caption? Schlicht: «Er und ich.»

Die «Let’s Dance»-Reise von Banner endete im April, als er aus der Show ausschied. Den Titel «Dancing Star» holte sich stattdessen Anna-Carina Woitschack (33), der Schweizer Joel Mattli (32) wurde nur Dritter. Fürt für Banner und Schiele zählt offensichtlich nicht nur der Erfolg auf der Bühne, sondern auch die Magie im Alltag.