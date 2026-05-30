Joel Mattli wird im «Let's Dance»-Finale nur Dritter

Es gibt weiter keinen Schweizer Sieger bei der RTL-Show «Let's Dance». Joel Mattli hatte im Finale gegen Anna-Carina Woitschack und Milano das Nachsehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 87 von 90 möglichen Jury-Punkten für Joel Mattli und Malika Dzumaev

Nach dem Publikumsvoting liegen Anna-Carina Woitschack und Milano vor dem Schweizer

Mattli und Partnerin holten maximale Jury-Punkte beim Jurytanz und beim «Lieblingstanz»

Gabriel Knupfer Redaktor News

Bittere Enttäuschung für Joel Mattli (32) in der RTL-Show «Let's Dance». Die Schweiz wartet nach dem dritten Platz weiterhin auf den ersten Sieg im deutschen Tanzwettbewerb.

Beim grossen Finale überzeugten Mattli und seine Profi-Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) mit einer grossartigen Leistung und 87 von 90 möglichen Jury-Punkten. Dennoch hatte der «Ninja Warrior»-Athlet am Schluss das Nachsehen gegen «Dancing Star» Anna-Carina Woitschack (33) mit Evgeny Vinokurov (35). Auf dem zweiten Platz klassierten sich Milano (27) und Marta Arndt (36).

Grosser Auftritt beim Quickstep und Contemporary

Dabei sah es lange gut aus für Mattli und Dzumaev: Beim Jurytanz – einem Quickstep – begeisterten Mattli und Dzumaev mit einer enormen Leistungssteigerung. Während das Paar für den Tanz in der ersten Show der Staffel nur 20 Punkte erhielt, gelingt ihnen auf der grossen Finalbühne ein perfekter Auftritt. Dafür gab es die maximale Punktzahl von 30 von der Jury, bestehend aus Jorge González (58), Motsi Mabuse (45) und Joachim Llambi (61).

Als «Lieblingstanz», den beim Finale jeder Kandidat frei auswählen durfte, entschied sich Mattli für einen gefühlvollen Contemporary zu «Ordinary» von Alex Warren (25). Erneut kochten die Emotionen hoch, vom Publikum im Studio gab es Standing Ovations. Auch Llambi fand diesmal kein Haar in der Suppe. Die verdiente Belohnung: erneute Höchstwertung von 30 Punkten.

Doch auch Woitschack (90 Punkte!) und Milano mit ihren Profi-Partnern überzeugten die Jury. Am Ende kam es dann natürlich auf das Zuschauervoting an: Und hier war für Mattli und Dzumaev kein Vorbeikommen am Paar Woitschack und Vinokurov. Und auch Milano und Arndt überzeugten das TV-Publikum mehr als der Schweizer.