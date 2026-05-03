Joachim Llambi macht seinem Ärger Luft - aber nicht wegen mangelhafter Grundschritte oder fehlenden Rhythmusgefühls. Der «Let's Dance»-Juror kritisiert vielmehr das Anrufverhalten der Zuschauer und Fans.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov scheiden bei «Let's Dance» überraschend aus

Juror Llambi kritisiert die Entscheidung als «unfassbar» und «ungerecht»

Benaissa erreichte 30 Punkte, doch fehlende Zuschauerstimmen führten zum Aus

Fynn Müller People-Redaktor

Es war die Überraschung der aktuellen «Let's Dance»-Staffel: No-Angels-Mitglied Nadja Benaissa (44) und Tanzpartner Vadim Garbuzov (38) mussten die Sendung nach der achten Liveshow verlassen. Benaissa galt als Favoritin auf den Sieg und holte in der Folge sogar die Höchstwertung von 30 Punkten. Kult-Juror Joachim Llambi (61) gefiel das gar nicht. Auf Instagram macht er seinem Ärger Luft.

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«Let's Dance»-Juror: «Ihr trefft Menschen, die alles geben»

«Grosse Ungerechtigkeit in ‹Let's Dance Show 8 – Partner Switch›. Was für eine Show. Grosse Leistungen, starke Überraschungen, mutige Choreografien und dann dieses Ende. Für mich ein Schlag ins Gesicht für Leistung und Fairness», beginnt Llambi seine Wutrede.

Das Ausscheiden von Benaissa und Garbuzov nennt er «unfassbar», bezeichnet die Entscheidung zudem als für ihn selbst «nicht nachvollziehbar». Llambi bemerkt, dass gerade in sozialen Netzwerken oft gegen den «Let's Dance»-Kanal RTL, die Jury im Allgemeinen oder ihn als besonders streng geltenden Juror geschossen werde.

Doch die mangelnde Unterstützung des Publikums für Benaissa sieht er folgendermassen: «Ihr trefft nicht die Jury. Ihr trefft nicht RTL. Ihr trefft nicht mich. Ihr trefft am Ende die Kandidaten. Menschen, die trainieren, kämpfen, alles geben und dann für einen Denkzettel geopfert werden.»

Weiter bemerkt Llambi, dass in seinen Augen Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer der schwächste Tänzer in Show acht gewesen sei. «Wenn dann jemand bleiben darf, während ein Paar geht, das für mich auf Platz 1 lag, läuft etwas gewaltig schief», so Llambi über Schäfer. Seinen leidenschaftlichen Post schliesst er mit den Worten: «Germany 0 Points.»

Malika Dzumaev geht es wieder gut

Es gab auch positive Nachrichten im Anschluss an die gestrige «Let's Dance»-Liveshow. Für einen Schreckmoment hatte Profitänzerin Malika Dzumaev gesorgt, die gegen Ende der TV-Show zusammenbrach. Doch auch Dzumaev hat sich in der Zwischenzeit auf Instagram zu Wort gemeldet und Entwarnung gegeben.

«Hallo, ihr Lieben ... Mir geht es gut. Ich hatte einfach ein bisschen Kreislauf ... Wahrscheinlich habe ich zu wenig gegessen, zu wenig getrunken und die Aufregung», beruhigte sie ihre Fans und das «Let's Dance»-Publikum in einer Instagram-Story.