Willi Banner wollte sich nur einen Finger verlängern lassen. Die gesamte Staffel von «Let's Dance» hatte er eine entsprechende Vorrichtung an der Hand. Im Finale dann der Schock: Der Influencer taucht mit Gips auf, die OP ging schief.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencer Willi Banner tanzt im «Let's Dance»-Finale mit Gips

Missglückte OP: Metallstück brach ab, Knochen wächst nicht richtig zusammen

Sein kleiner Finger war eineinhalb Zentimeter zu kurz

Silja Anders Redaktorin People

Willi Banner (31) war zwar nicht unter den Finalisten der diesjährigen «Let's Dance»-Staffel – er schied bereits in der sechsten Sendung aus –, doch durfte er wie viele weitere Ausgeschiedene im Finale noch einmal mittanzen.

Bei seinem Auftritt sorgte der Influencer dann für einen kleinen Schock: An der linken Hand trug er einen dicken Gips. Schuld daran ist eine missglückte Operation, wie er gegenüber RTL verrät.

Banner tanzte mit Fixateur

Ein verkürzter Knochen aufgrund eines Gendefekts sorgte bei Willi Banner, auch bekannt als Willi Whey, seit seiner Pubertät für Unzufriedenheit. Funktional schränkte ihn der zu kurz geratene kleine Finger regelmässig ein. Vor allem beim Greifen – «da wurde der immer so abgeklemmt», erzählte Banner einst auf Instagram. Darum entschied sich Willi Banner dazu, den Mittelhandknochen verlängern zu lassen.

Die Methode der Verlängerung lässt es wohl so manchem kalt den Rücken runter laufen. Banners Knochen wurde durchtrennt und mit einem sogenannten Fixateur stabilisiert. Nach und nach wurde durch diese Apparatur der durchtrennte Knochen auseinandergezogen – das musste Willi Whey stets selber machen, wie er in einem Video auf Instagram zeigt. Mit der Zeit wächst neues Knochengewebe nach.

Im OP kam es zu Komplikationen

So zumindest der Plan. Erste Fragmente des neuen Knochengewebes waren bereits nachgewachsen, doch ein Metallstück brach ab. Er musste sich also unters Messer legen – kurz vor seiner Rückkehr zu «Let's Dance». «Ich lag Mittwoch noch auf dem OP-Tisch und wurde operiert», erzählt Banner gegenüber RTL. Es kam zu Komplikationen, das Metallstück musste rausgeholt werden – «und jetzt wächst es nicht mehr richtig zusammen», so Banner. «Es gibt noch eine weitere OP – wo mir entweder Knochen aus der Hüfte oder aus der Hand entnommen wird und da eingesetzt wird.»

Joel Mattli wird nur Dritter

Über die «Let's Dance»-Trophäe durften sich in diesem Jahr übrigens Anna-Carina Woitschak (33) mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) freuen. Der Schweizer Joel Mattli (32) schaffte es am Ende nur auf den dritten Platz.