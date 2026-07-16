Die Tante von Nick Reiner steht trotz schwerer Mordvorwürfe hinter ihm. Der Sohn von Regisseur Rob Reiner ist seit Dezember 2025 wegen des mutmasslichen Mordes an seinen Eltern in Haft. Sein Zustand soll sich dramatisch verschlechtern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nick Reiner soll im Dezember 2025 seine Eltern ermordet haben

Tante Annie Reiner unterstützt ihn trotz Mordanklage weiter im Prozess

Nick drohen lebenslange Haft oder Todesstrafe bei Verurteilung

Silja Anders Redaktorin People

Nick Reiner (32) erhält in seiner U-Haft ungewöhnliche Unterstützung. Er soll im Dezember 2025 seinen Vater, den Star-Regisseur Rob Reiner (1947–2025), und dessen Ehefrau und Nick Reiners Mutter Michele Singer Reiner (1955–2025) ermordet haben. Seither sitzt er im Gefängnis in der Twin Towers Correctional Facility in Los Angeles und wartet auf ein Urteil.

Inmitten des Prozesses steht ihm ein Familienmitglied nach wie vor bei: Annie Reiner (77), die Schwester von Rob Reiner. «Annie hat Nick während des gesamten rechtlichen Verfahrens unterstützt», sagte eine Quelle exklusiv gegenüber «Page Six». «Trotz der Umstände des Falls steht sie zu ihm, und ihre Anwesenheit bedeutet ihm viel.»

Nick Reiner plädiert auf nicht schuldig

Laut den Totenscheinen starben die Reiners innerhalb von «Minuten» an «mehrfachen Stichverletzungen». Nick wurde zwei Tage nach einem Streit mit seinen Eltern bei einer Weihnachtsfeier von Conan O’Brien (63) festgenommen. Die Anklage: zweifacher Mord ersten Grades mit erschwerenden Umständen – eine Tat, die entweder mit der Todesstrafe oder lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung geahndet werden könnte. Im Februar plädierte Nick auf nicht schuldig.

Währenddessen wächst die Sorge um Nicks Zustand im Gefängnis. «Nick sieht nicht mehr aus wie Nick», sagte eine Quelle aus dem Umfeld der Familie gegenüber der «Daily Mail». «Er ist kaum wiederzuerkennen, fast kahl, weil sie sein Haar kurz halten müssen, um Ungeziefer fernzuhalten. Er ist extrem abgemagert wegen der starken Medikamente, die er einnimmt. Seine Augen sind tief eingesunken.»

Die Quelle fügte hinzu: «Nick geht es seit Jahren nicht gut, aber vor seiner Inhaftierung war noch etwas von seiner Persönlichkeit erkennbar. Jetzt nicht mehr. Er ist wie ein plapperndes Kind, völlig von der Rolle. Es ist so schlimm, dass seine Anwälte Schwierigkeiten haben, mit ihm zu sprechen.»

Nick leidet seit Jahren an Schizophrenie und kämpft mit Drogensucht, was die ohnehin komplexe Situation zusätzlich erschwert. Seine Tante Annie, mittlerweile 77 Jahre alt, hat nach der Tragödie überwiegend das Rampenlicht gemieden. Dennoch wurde sie eine Woche nach den Morden in ihrem Haus in Los Angeles gesehen, wo sich Freunde und Familie versammelten, um zu trauern.

Sollte Nick Reiner schuldig gesprochen werden, drohen ihm eine lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe.