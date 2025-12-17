Vier Tage nach dem Tod von Rob Reiner und seiner Frau äussern sich ihre Kinder Romy und Jake erstmals öffentlich. Sie beschreiben ihren Schmerz als unvorstellbar und bitten um Privatsphäre. Der angeklagte Sohn Nick erschien derweil erstmals vor Gericht.

Darum gehts Rob und Michele Reiner tot, Sohn Nick des Mordes verdächtigt

Kinder äussern sich zum Verlust, Nick Reiner erscheint vor Gericht

Anklage wegen zweifachen Mordes ersten Grades, mögliche Höchststrafe: lebenslange Haft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod von Regisseur und Schauspieler Rob Reiner (1947-2025) und seiner Ehefrau Michele Singer Reiner (1957-2025) haben sich ihre Kinder Romy (28) und Jake (34) erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. «Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir in jedem Augenblick erleben, nicht einmal ansatzweise beschreiben», zitiert «TMZ» aus einem Statement.

Der «entsetzliche und verheerende Verlust» ihrer Eltern sei etwas, das niemand jemals durchmachen sollte. «Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde.» Die Familie sei dankbar für die grosse Anteilnahme und Unterstützung, bittet gleichzeitig aber um Respekt und Privatsphäre, und darum, «dass unsere Eltern für das unglaubliche Leben, das sie gelebt haben, und die Liebe, die sie gegeben haben, in Erinnerung bleiben».

Sohn Nick am Mittwoch erstmals vor Gericht

Am Mittwochmorgen nahm Sohn Nick (32), der im Verdacht steht, seine Eltern getötet zu haben, indessen erstmals an einer gerichtlichen Anhörung in Los Angeles teil. Der Termin markiert den Auftakt des Strafverfahrens, in dem Nick Reiner des Mordes an seinen Eltern angeklagt wird.

Laut US-Medienberichten musste eine zunächst für Dienstag angesetzte Anhörung zunächst verschoben werden, da Nick Reiner keine medizinische Freigabe für den Transport aus der Haftanstalt erhalten hatte. Am Mittwoch erschien er schliesslich hinter einer Glasscheibe im Gerichtssaal.

Sein Verteidiger Alan Jackson erklärte laut «TMZ» gegenüber dem Gericht, dass es zu diesem Zeitpunkt «zu früh» für ein Plädoyer sei. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die offizielle Anklageerhebung auf den 7. Januar 2025 vertagt. Bis dahin verbleibt der Beschuldigte ohne die Möglichkeit auf Kaution in Haft und steht laut Berichten unter verstärkter Beobachtung zur Suizidprävention.

Schwere Anklage und mögliche Höchststrafe

Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab bekannt, dass Nick Reiner wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt ist. Die Anklage umfasst zudem besondere Tatumstände aufgrund des mehrfachen Mordes sowie den Einsatz einer gefährlichen Waffe (ein Messer).

Sollte Nick Reiner verurteilt werden, sieht das Gesetz in Kalifornien zwei mögliche Höchststrafen vor: lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung oder die Todesstrafe. Der Staatsanwalt betonte, dass etwaige psychische Erkrankungen des Angeklagten im Laufe des Verfahrens berücksichtigt und geprüft würden.

Tod von Rob und Michele Reiner: Was bisher bekannt ist

Bisherige Ermittlungen und Berichte von US-Medien zeichnen ein düsteres Bild der Stunden vor der Tat. Am Vorabend (Samstag) besuchte die Familie eine Weihnachtsparty im Haus von Comedian Conan O'Brien (62). Augenzeugen beschreiben Nick Reiners Verhalten dort als «beunruhigend». Der 32-Jährige, der jahrelang mit Suchtproblemen kämpfte, trug demnach einen legeren Kapuzenpullover, während die restliche Gesellschaft formell gekleidet war, und wirkte laut Zeugenaussagen, als stünde er unter Drogeneinfluss.

Das «Wall Street Journal» lieferte Details zu einem bizarren Vorfall mit dem Schauspieler Bill Hader (47): Nick Reiner soll Hader und andere Gäste wiederholt gefragt haben: «Wie heisst du? Wie ist dein Nachname? Bist du berühmt?». Nach übereinstimmenden Informationen kam es auf der Party zu einem lautstarken Streit zwischen Nick und seinem Vater, woraufhin die Familie die Feier vorzeitig verliess.

Wie genau sich die Tat abspielte, ist bisher nicht bekannt. Laut der «New York Times» erschien eine Masseurin am Sonntagnachmittag zum Termin im Haus der Reiners in Brentwood. Da niemand öffnete, verständigte sie die Tochter Romy (28). Die betrat das Haus daraufhin mit einer Mitbewohnerin und fand ihren Vater leblos vor. Sanitäter entdeckten kurz darauf auch die Leiche der Mutter. Offenbar war es auch Tochter Romy, die der Polizei gegenüber ihren Bruder sofort als Tatverdächtigen nannte.