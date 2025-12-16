Nick Reiner wird wegen Doppelmordes angeklagt

Der Sohn von Starregisseur Rob Reiner wird wegen der Ermordung seiner Eltern angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mitteilte. Nick Reiner war wenige Stunden nach der Bluttat festgenommen worden.

Darum gehts Staatsanwalt: Lebenslange Haft oder Todesstrafe möglich

Streit um Drogensucht eskalierte an Weihnachtsfeier

Nick Reiners Hotelzimmer war voller Blut

Gabriel Knupfer Redaktor News

Nur zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod von Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele Singer Reiner (†68) scheint der Fall eindeutig: Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles kündigte am Dienstag (Ortszeit) an, Sohn Nick (32) wegen Doppelmordes anzuklagen. Ein erster Gerichtstermin wurde am Dienstagmorgen verschoben, weil der Sohn der Hollywoodlegende medizinisch nicht in der Lage sei, vor Gericht zu erscheinen.

Nick Reiner drohe lebenslange Haft oder gar die Todesstrafe, sagte der Bezirksstaatsanwalt. Der zweite Sohn der Familie soll seinem Vater und seiner Mutter mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten haben. Er ist seit Jahren drogensüchtig und lag deswegen immer wieder im Streit mit seinen Eltern.

Ausraster und Blutspur im Hotelzimmer

Am Samstagabend war der Streit bei einer Weihnachtsparty des Talkmasters Conan O'Brian (62) laut Zeugen erneut eskaliert. Gemäss der «New York Post» sei Nick an der Party «ausgerastet, er machte allen Angst». Rob habe den Leuten erzählt, dass sie Angst um ihren Sohn hätten und befürchteten, dass sich sein geistiger Zustand verschlechtern würde, berichtete ein Freund der Familie.

Am frühen Sonntagmorgen checkte Nick Reiner laut den Ermittlern in einem Hotel ein. Mitarbeitende fanden die Dusche später voller Blut vor. Ebenfalls am Sonntag fand die Tochter Romy (28) ihre Eltern tot im Anwesen der Familie. Rob und Michele Reiner waren zu diesem Zeitpunkt laut Medienberichten schon seit mehreren Stunden tot. Am Sonntagabend wurde Nick Reiner schliesslich etwa 25 Kilometer vom Tatort entfernt verhaftet.

Der ermordete Rob Reiner gehörte zu Hollywoods grössten Namen. Weltbekannt sind Werke wie der Abenteuerfilm «Stand by Me» (1986), die Komödie «Harry und Sally» (1989), sowie der Thriller «Misery» (1990).