Der eigene Sohn ist laut der Polizei für den Tod von Rob Reiner und seiner Frau Michele verantwortlich. Am Abend vor der Tat stritten sich Eltern und Sohn an einer Party von Talkmaster Conan O'Brian lautstark, wie US-Medien berichten.

Darum gehts Lautstarker Streit an der Weihnachtsfeier von Talkmaster Conan O'Brien

Eltern wollten Sohn in Reha schicken, dieser weigerte sich

Nick war wegen seiner Drogensucht schon 17 Mal in der Reha Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Nach dem grausamen Tod von Regisseur Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele Singer Reiner (†68) kommen neue Details ans Licht. So kam es offenbar wenige Stunden vor der Tat zu einem lautstarken Streit zwischen den Eltern und ihrem Sohn Nick Reiner (32). Dieser ist laut der Polizei von Los Angeles für den Tod seiner Eltern verantwortlich und soll wegen Mordes angeklagt werden.

Gemäss einem Bericht der «New York Post» eskalierte an der Weihnachtsfeier von Talkmaster Conan O'Brien (62) am Samstagabend ein seit langer Zeit schwelender Familienstreit bereits zum wiederholten Mal. Die Eltern forderten ihren drogensüchtigen Sohn auf, einen weiteren Entzug zu machen, doch dieser weigerte sich.

An der Party ausgerastet

Laut der «Post» sei Nick an der Party «ausgerastet, er machte allen Angst». Rob habe den Leuten erzählt, dass sie Angst um ihren Sohn hätten und befürchteten, dass sich sein geistiger Zustand verschlechtern würde, berichtete ein Freund der Familie.

Weniger als 24 Stunden später schlitzte Nick seinen Eltern in deren Villa die Kehlen auf. Wie «People» schrieb, soll die gemeinsame Tochter Romy (28) das Ehepaar gefunden haben. Ihr Bruder wurde etwa 25 Kilometer vom Anwesen der Reiners entfernt von der Polizei verhaftet.

17 Mal in der Reha

Nick Reiner ist seit vielen Jahren drogensüchtig und war laut dem Artikel seit dem Alter von 15 schon 17 Mal in der Reha. Er ist das Vorbild für den semi-autobiografischen Film «Being Charlie» (2015), den Rob gemeinsam mit seinem Sohn schrieb.

Rob Reiner gehörte zu Hollywoods grössten Namen. Weltbekannt sind Werke wie der Abenteuerfilm «Stand by Me» (1986), die Komödie «Harry und Sally» (1989), sowie der Thriller «Misery» (1990).