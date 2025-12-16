Es kommen immer mehr Details zum Mord an Rob Reiner und seiner Ehefrau ans Licht. Blick gibt dir eine Übersicht darüber, was zur grausamen Tat in Los Angeles bisher bekannt ist.

Darum gehts Rob und Michele Reiner wurden ermordet aufgefunden, ihr Sohn Nick ist der Hauptverdächtige

Ein Streit während der Weihnachtsfeier eskalierte – Nick Reiner stand unter Drogeneinfluss und war unberechenbar

Nick Reiner hat seit seinem 15. Lebensjahr bereits 17 Aufenthalte in Entzugskliniken hinter sich

Fynn Müller People-Redaktor

Samstagabend: Die Weihnachtsfeier

Rob Reiner (†78), seine Frau Michele Singer Reiner (†68) und Sohn Nick (32) besuchten am Samstagabend (13. Dezember) eine Weihnachtsfeier von Talkmaster Conan O’Brien (62) in Los Angeles. Dort sei es laut Augenzeugen zu einem heftigen und lauten Streit zwischen den Eltern und ihrem Sohn gekommen. Offenbar stand Nick Reiner unter Drogen.

Samstagabend: Das Outfit

Besonders aufgefallen sei an der Feier von O’Brien das Outfit von Nick Reiner: Das Promi-Portal TMZ berichtet, Nick Reiner sei zu der «sehr formellen Party» in einem Kapuzenpulli erschienen, während alle anderen schicke Anzüge und Kleider trugen.

Samstagabend: Sorge der Eltern

Schon vor der Tat war den Eltern offenbar bewusst, dass ihr Sohn mit Drogenproblemen und psychischen Herausforderungen kämpft. «Rob hatte den Leuten auf der Weihnachtsfeier erzählt, dass sie Angst um Nick hätten und dass sich dessen geistiger Zustand verschlechtere», sagte ein langjähriger Freund der Familie, der in der Nähe der Reiners wohnt, zur «New York Post». Michele habe sich in den letzten Monaten gegenüber Freunden verzweifelt darüber beklagt, dass sie und Rob angesichts der psychischen Erkrankung und der angeblichen Drogenprobleme von Nick am Ende ihrer Kräfte seien und nicht wüssten, was sie mit ihrem Sohn machen sollten. «Wir haben alles versucht», sagte Michele laut TMZ.

Samstagabend: Die Konfrontation

Daraufhin sollen Rob und Michele Reiner ihren drogensüchtigen Sohn an der Weihnachtsparty mit dem Problem konfrontiert und ihn aufgefordert haben, einen weiteren Entzug zu machen. Nick habe sich geweigert. Laut der «New York Post» sei Nick daraufhin «ausgerastet» und habe «allen Angst» gemacht. Rund 17 Aufenthalte in Entzugskliniken habe Nick Reiner seit seinem 15. Lebensjahr bereits gehabt. Aus anderer Quelle verlautete gegenüber «People», dass Nick Reiner an diesem Abend «unberechenbar» gewesen sei. «Er hat alle verunsichert, sich total verrückt benommen.»

Samstagabend: Ehepaar verlässt die Feier

Laut TMZ hätten Rob und Michele Reiner die Weihnachtsfeier nach dem Streit mit ihrem Sohn verlassen. Ob sie auf direktem Weg in ihr Haus in Brentwood fuhren, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Ob Nick Reiner noch blieb oder die Feier zeitgleich verliess, ist ebenfalls nicht bekannt.

Sonntagmorgen: Sohn checkt im Hotel ein

Was bekannt sein soll: Nach der Weihnachtsfeier, etwa um vier Uhr morgens, habe Nick Reiner im Hotel Pierside Santa Monica eingecheckt. Dort fanden Mitarbeitende des Hotels später «eine Dusche voller Blut» vor sowie eine Blutspur, die vom Bett ins Badezimmer führte. Wessen Blut das war, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die Fenster seien mit Bettlaken abgedunkelt gewesen. Laut Zeugen habe Nick bei seiner Ankunft im Hotel aufgedreht gewirkt. Er habe das Zimmer für eine Nacht gebucht. Ausgecheckt habe er nie.

Sonntagnachmittag: Tragischer Fund

Gegen 15.30 Uhr seien Polizei und Feuerwehr zur Villa der Reiners gerufen worden. Wie später bekannt wurde, war es ausgerechnet Tochter Romy (28), die ihre Eltern am Sonntag mit aufgeschlitzten Kehlen in deren Haus auffinden musste. Romy Reiner wohnt nur wenige Strassen vom Anwesen ihrer Eltern entfernt.

Sonntagabend: Sohn wird verhaftet

Hauptverdächtiger dieser grausamen Tat ist ihr eigener Sohn Nick Reiner. Noch am Sonntag wurde er gegen 21.15 Uhr verhaftet, wie aus den am Montag eingesehenen Onlinegefängnisunterlagen, die unter anderem der «New York Post» vorliegen, hervorgeht. Etwa 25 Kilometer vom Anwesen der Reiners entfernt habe die Polizei ihn verhaftet. «Er wurde wegen Mordes festgenommen und wird gegen eine Kaution von vier Millionen Dollar festgehalten», bestätigt LAPD-Chef Jim McDonnell laut CNN.