Nick Reiner sitzt wegen des Mordes an seinen Eltern Rob und Michele Reiner im Gefängnis. Der Tat ist er sich bewusst, jedoch nicht, wieso er deshalb hinter Gittern sitzt.

Mitte Dezember wurden Hollywood-Regisseur Rob Reiner (†78) und seine Ehefrau Michele (†68) brutal ermordet. Unter dringendem Tatverdacht steht der eigene Sohn, Nick Reiner (32).

Dieser sitzt inzwischen im Gefängnis und wartet auf den Gerichtsprozess. Wie das US-Portal TMZ nun aber schreibt, soll Nick Reiner nicht verstehen, wieso er in Gewahrsam genommen wurde.

«Weiss nicht, wieso er im Gefängnis sitzt»

So soll eine Quelle gegenüber TMZ gesagt haben: «Nick weiss, dass er seine Eltern ermordet hat, aber er weiss nicht, wieso er im Gefängnis sitzt.» Demnach soll Reiner nämlich der Meinung sein, dass die Personen, welche ihn hinter Gitter brachten, sich gegen ihn verschworen hätten.

Nick Reiner leidet an psychischen Problemen. Etwa einen Monat vor dem Mord an den Reiners erhielt Nick Reiner neue Medikamente aufgrund seiner sogenannten schizoaffektiven Störung, eine Störung im Spektrum der Schizophrenie, welche Wahnvorstellungen und Halluzinationen auslöst. Die neuen Medikamente sollen bei Nick Reiner nicht angeschlagen und ihn noch gefährlicher und aggressiver gemacht haben. Das soll laut TMZ nach wie vor der Fall sein. Aufgrund dessen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Nick Reiner sich nicht bewusst war, dass der Mord an seinen Eltern falsch war.

Was ist Schizophrenie? Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung und zu den wichtigsten Symptomen gehören Realitätsverlust, Veränderungen des Benehmens, Störungen des Denkens und der Sprache. Die Krankheit führt oft zu den Wahnvostellungen. Die Personen welche darunter leiden sind oft nicht in der Lage, zwischen der Wirklichkeit und den eigenen Vorstellungen zu unterscheiden. Diese Erkrankung gehört zu den endogenen Psychosen: sie entsteht anlagebedingt. Die genauen Ursachen der Erkrankung sind unbekannt. Es gibt mehrere Faktoren, die Erkrankung beschleunigen können. Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung und zu den wichtigsten Symptomen gehören Realitätsverlust, Veränderungen des Benehmens, Störungen des Denkens und der Sprache. Die Krankheit führt oft zu den Wahnvostellungen. Die Personen welche darunter leiden sind oft nicht in der Lage, zwischen der Wirklichkeit und den eigenen Vorstellungen zu unterscheiden. Diese Erkrankung gehört zu den endogenen Psychosen: sie entsteht anlagebedingt. Die genauen Ursachen der Erkrankung sind unbekannt. Es gibt mehrere Faktoren, die Erkrankung beschleunigen können. Mehr

Hier findest du Hilfe • Die Dargebotene Hand, Telefon 143 und Onlineberatung, Schweigepflicht; anonym und kostenlos, www.143.ch

• Klartext (Anlaufstelle für Fragen rund um den Suizid): erstes Beratungsgespräch kostenlos; 079 450 91 68

Ein offizielles Geständnis von Nick Reiner gibt es bisher nicht. Vor wenigen Tagen bat Reiners Anwalt Alan Jackson die Richterin Theresa McGonigle darum, von dem Fall entlassen zu werden. Nun hat ein Pflichtverteidiger Nick Reiners Fall übernommen. Die Anklageverlesung soll nach jetzigem Stand am 23. Februar stattfinden.