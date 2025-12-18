DE
Nach Rob Reiners Tod
So emotional verabschiedet sich Meg Ryan vom «Harry-und-Sally»-Regisseur

Meg Ryan hat sich nach dem gewaltsamen Tod von Regisseur Rob Reiner zu Wort gemeldet. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin einen bewegenden Abschied an den Mann, der sie 1989 mit der romantischen Komödie «Harry und Sally» zum Weltstar machte.
Publiziert: 07:56 Uhr
|
Aktualisiert: 08:02 Uhr
Die Schauspielerin Meg Ryan verabschiedet sich in einem emotionalen Instagram-Post vom kürzlich verstorbenen Regisseur Rob Reiner.
Foto: ddp/CAMERA PRESS/Hahn Lionel/Abaca Press

Darum gehts

  • Meg Ryan verabschiedet sich emotional von verstorbenem Regisseur Rob Reiner
  • Ryan würdigt Reiners Glauben als wahre Liebe und Lachen
  • Rob und Michele Reiner starben an mehrfachen schweren Verletzungen
SpotOn und Sophie Ofer

Mit einem emotionalen Instagram-Post hat sich Meg Ryan (64) von Regisseur Rob Reiner (†78) verabschiedet. Reiner und seine Frau Michele (†68) sind am Sonntag an den Folgen schwerer Verletzungen verstorben, wie die Gerichtsmedizin nun bestätigte. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

«Oh, wie sehr wir diesen Mann vermissen werden», schrieb die Ryan zu einem Schwarz-Weiss-Foto, das sie tanzend mit dem Filmemacher zeigt – aufgenommen während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Klassiker «Harry und Sally» aus dem Jahr 1989.

«Unfassbare Tragödie»

Ryan, die in der romantischen Komödie die Rolle der Sally Albright an der Seite von Billy Crystal (77) als Harry Burns verkörperte, wandte sich in ihrer Botschaft auch an Reiners verstorbene Ehefrau Michele. «Danke, Rob und Michele, für die Art, wie ihr an wahre Liebe geglaubt habt, an Märchen und an das Lachen», würdigte sie das Paar.

Die tragischen Umstände des Todes verarbeitet Ryan in ihren bewegenden Zeilen auf ihre eigene Weise. Sie hoffe, dass die Geschichte der beiden nicht mit dieser «unfassbaren Tragödie» enden werde. «Vielleicht kann etwas Gutes daraus entstehen, ein Bewusstsein geschaffen werden», formulierte die Schauspielerin vorsichtig. Sie vermute, dass Rob und Michele sich gewünscht hätten, dass daraus etwas Hoffnungsvolles und Menschliches entstehe – «etwas, das uns alle zu einem grösseren Verständnis füreinander und zu Frieden bringt».

«Er war ein meisterhafter Geschichtenerzähler»

Ryan reiht sich mit ihrem Posting in eine wachsende Liste von Weggefährten ein, die öffentlich um die Reiners trauern, darunter ihr «Harry und Sally»-Kollege Billy Crystal. In einer bewegenden Erklärung, die er gemeinsam mit weiteren Hollywoodgrössen wie dem «Seinfeld»-Star Larry David (78) herausgab, würdigte er den Filmemacher als «grossartigen Komiker» und «meisterhaften Geschichtenerzähler» sowie guten Freund. Reiner und seine Frau Michele seien zusammen «dynamisch, selbstlos und inspirierend» gewesen. 

Die Leichen von Rob Reiner und seiner Frau Michele wurden am vergangenen Sonntag in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles entdeckt. Wie «People» aus einem Bericht des Los Angeles County Medical Examiner zitiert, starben beide an den Folgen mehrfacher schwerer Verletzungen durch scharfe Gewalteinwirkung. Am Mittwochmorgen nahm Sohn Nick (32), der im Verdacht steht, seine Eltern getötet zu haben, erstmals an einer gerichtlichen Anhörung in Los Angeles teil. Der Termin markiert den Auftakt des Strafverfahrens, in dem Nick Reiner des Mordes an seinen Eltern angeklagt wird.

