Hollywood steht seit dem gewaltsamen Tod von Kult-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele unter Schock. Jetzt hat die Gerichtsmedizin die offizielle Todesursache enthüllt.

Darum gehts Rob Reiner und Ehefrau Michele durch scharfe Gewalteinwirkung getötet

Sohn Nick Reiner ist tatverdächtig und wurde wegen Mordes angeklagt

Nick Reiner drohen lebenslange Haft oder Todesstrafe bei Verurteilung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Wenige Tage nach dem grausamen Fund von Kultregisseur Rob Reiner (†78) und seiner Ehefrau Michele (†68) hat die Gerichtsmedizin die offizielle Todesursache des Paares bekannt gegeben. Wie «People» aus einem Bericht des Los Angeles County Medical Examiner zitiert, starben beide an den Folgen mehrfacher schwerer Verletzungen durch scharfe Gewalteinwirkung.

Die Gerichtsmediziner stellen fest, dass beide an «mehreren Stichverletzungen» gestorben sind. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag behauptete der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, der dringend tatverdächtige Sohn der Reiners habe seine Eltern mit einem Messer umgebracht.

Die Behörden stufen den Fall offiziell als Tötungsdelikt ein. Die neuen Details untermauern die Schwere der Tat, die sich in den frühen Morgenstunden am Sonntag im gemeinsamen Haus in Brentwood ereignet haben soll.

Sohn Nick Reiner ist tatverdächtig

Tochter Romy (28) hatte ihren leblosen Vater am Nachmittag aufgefunden, worauf sie die Einsatzkräfte alarmierte. Sanitäter entdeckten kurz darauf auch die Leiche der Mutter. Offenbar war es auch Tochter Romy, die der Polizei gegenüber ihren Bruder Nick (32) sofort als Tatverdächtigen nannte.

Nick Reiner wurde bereits wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt. Der 32-Jährige, der jahrelang mit Suchtproblemen kämpfte, soll seine Eltern nach einem vorangegangenen Streit getötet haben. Bei seinem ersten Erscheinen vor Gericht am Mittwoch wirkte der Angeklagte sichtlich gezeichnet. Laut Medienberichten und Gerichtszeichnern trug er ein spezielles Gewand zur Suizidprävention.

Sollte Nick Reiner verurteilt werden, sieht das Gesetz in Kalifornien zwei mögliche Höchststrafen vor: lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung oder die Todesstrafe.