Anwalt von Nick Reiner zieht sich überraschend zurück

Nick Reiner steht wegen Mordes vor Gericht – doch kurz vor der Anklageverlesung hat er seinen Anwalt verloren. Der Termin wurde auf den 23. Februar verschoben. Der ehemalige Anwalt betont dennoch Reiners Unschuld.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der wegen Mordes angeklagte Sohn von Regisseur Rob Reiner und Ehefrau Michele, Nick Reiner (32), muss sich einen neuen Anwalt suchen. Eigentlich hätte bei dem neuesten Gerichtstermin die Anklage gegen ihn verlesen werden sollen. Stattdessen beantragte sein Verteidiger Alan Jackson bei Richterin Theresa McGonigle die Entlassung aus dem Fall, wie CNN berichtet. Ein Pflichtverteidiger übernahm daraufhin und verlangte einen Aufschub für den nächsten Termin.

Auf die Frage, ob er dieser Entscheidung zustimme, erwiderte Reiner: «Ja, ich stimme zu, Euer Ehren.» Zuvor hatte Jackson den 32-jährigen Angeklagten im Gerichtssaal dem Pflichtverteidiger vorgestellt. Die Anklageverlesung von Nick Reiner findet nun am 23. Februar statt.

Vor dem Gerichtsgebäude sagte Jackson gegenüber der Presse, dass Umstände, die weder er noch Reiner hätten beeinflussen können, «es uns unmöglich gemacht haben, Nick weiterhin zu vertreten». Zudem erklärte er, dass es ihm aus rechtlichen und ethischen Gründen untersagt sei, diese Entscheidung näher zu erläutern.

Jackson hält trotz allem zu Reiner

Trotz allem glaubt Jackson an die Unschuld seines ehemaligen Mandanten. «Wir haben diese Angelegenheit von oben bis unten und von hinten bis vorne untersucht. Was wir herausgefunden haben, und darauf können Sie sich verlassen: Nick Reiner ist gemäss den Gesetzen Kaliforniens des Mordes nicht schuldig.»

Das Ehepaar Reiner war am 14. Dezember tot in seinem Haus in Brentwood, Los Angeles, gefunden worden. Der Verdacht fiel schnell auf ihren Sohn Nick, der jahrelang mit Suchtproblemen kämpfte und wegen Schizophrenie behandelt wurde.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen zweifachen Mord vor. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe, möglicherweise auch die Todesstrafe. Bei seinem ersten Gerichtstermin im Dezember verzichtete Nick Reiner darauf, eine Erklärung zu seiner Schuld oder Unschuld abzugeben.