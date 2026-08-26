Stolz zeigte Moderatorin Martina Reuter ihren neuen Körper, nachdem sie durch eiserne Disziplin 60 Kilogramm verloren hatte. Jetzt hat sie ein neues Ziel, welches ihren Körper erneut einer Transformation unterzieht: Reuter will Bodybuilderin werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Martina Reuter (46) hat in 18 Monaten 60 Kilogramm abgenommen

Reuter plant, an der Arnold Classic 2026 in Ohio teilzunehmen

Gewichtsverlust kostete sie Jobs, brachte aber Modelaufträge und bessere Gesundheit

Silja Anders Redaktorin People

Es ist ein beeindruckendes Ergebnis, welches Sat.1-Moderatorin Martina Reuter (46) vergangenes Jahr präsentiert: Innerhalb von 18 Monaten nahm die Podcasterin 42 Kilogramm ab. Und damit nicht genug: Es folgte weiteres Kilopurzeln – inzwischen hat Martina Reuter sage und schreibe 60 Kilogramm abgenommen.

Nach ihrem ersten Erfolg letztes Jahr nahm sie bereits an einem Bodybuilding-Wettbewerb im österreichischen Linz teil. Jetzt hat sie ein neues Ziel: Reuter will als Bodybuilderin in den USA durchstarten, wie der «Kurier» berichtet. Als Österreicherin kommt für sie aber natürlich nur ein Wettbewerb infrage: der Arnold Classic, gegründet von Reuters Landsmann und Bodybuilding-Ikone Arnold Schwarzenegger (79).

In Wien konnte Reuter bereits mehrere Medaillen abstauben, gewann einmal Gold, zweimal Silber sowie einmal Bronze. Keine schlechten Voraussetzungen für die Vereinigten Staaten. Am 4. März will die 46-Jährige dann in Ohio auf der Bühne stehen. «Bis dahin werde ich meine Form noch einmal komplett transformieren, weiter Vollgas geben und mich bestmöglich auf diese internationale Bühne vorbereiten», sagt sie.

Der neue Körper hatte seinen Preis

Martina Reuter sprach in der Vergangenheit häufiger von ihrer Abnehmreise. So wohl sie sich in ihrem neuen Körper auch fühlt, sie musste auch einen Preis dafür zahlen. Reuter verzichtete nicht nur auf Alkohol, Zucker und Kohlenhydrate, sondern verlor durch ihren Gewichtsverlust auch einige Jobs, wie sie gegenüber «Bunte» verriet. Es plagten sie viele Selbstzweifel. «Ich hatte Angst, dass es geschäftsschädigend ist, weil ich ja jahrelang auch die Curvy-Vorzeigefrau war.»

Letztlich entschied sie sich dafür, ihre Gesundheit – Reuter hatte einen alarmierend hohen Cholesterinspiegel – über ihre Karriere zu stellen: «Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf.» Nach der Gewichtsabnahme wurde sie für die Fashion Week in New York gebucht – der Auftakt für weitere Modeljobs. Ausserdem wurde die Beziehung zu ihren Kindern durch ihren Lebenswandel sogar noch besser. «Wir kochen gemeinsam, wir gehen gemeinsam ins Fitnessstudio.»

Sie ist mit dem Bodybuilding nicht allein

Nicht nur Martina Reuter entschied sich nach ihrem Abnehmerfolg, das Bodybuilding auszuprobieren. Auch Daniela Katzenberger (39) fand dort eine neue Leidenschaft für sich und nahm an der «Miss Universe»-Wahl der World Fitness Federation teil. Am Ende reichte es nicht für die nächste Runde. Auch die Kult-Blondine bekommt nicht nur positives Feedback zu ihrer neuen Figur. Viele Fans sind genervt von ihrem Fitness-Content auf Instagram und auch Freunde hat sie dadurch schon verloren, da diese ihr den Abnehmerfolg laut Katzenberger nicht gönnten.