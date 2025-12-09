«Traumschiff»-Star Barbara Wussow hat in acht Wochen zehn Kilo abgenommen. Sie setzte auf puren Verzicht. Auch andere Stars sorgten zuletzt mit ihren Diäten für Aufsehen.

«Traumschiff»-Star Barbara Wussow (64) lässt die Kilos purzeln. Die Schauspielerin hat in acht Wochen ganze zehn Kilogramm abgenommen, wie sie am Rande der «Ein Herz für Kinder»-Spendengala gegenüber «Bild» verrät. Ihr Geheimrezept? Eine strikte Diät!

«Ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends – nichts», so Wussow. Ihre Motivation für die blitzartige Gewichtsabnahme sei nicht ästhetischer, sondern gesundheitlicher Natur, wie sie betont. Sie strebe danach, sich im Alltag fitter und aktiver zu fühlen.

Kochen für Familie

Besonders herausfordernd war für Wussow das Kochen für ihre Familie während der Diätphase. «Natürlich habe ich für alle ganz normal gekocht», sagt die Schauspielerin. Zur Wussow-Familie gehören Tochter Johanna (20) und Sohn Nikolaus (27), der als Zauberkünstler unter dem Namen Nikolaus Fortelni auftritt. Die Aussagen lassen erahnen, dass zumindest eines ihrer Kinder noch im Elternhaus wohnt. Barbara Wussow ist seit 35 Jahren mit dem österreichischen Schauspieler Albert Fortell (73) verheiratet.

An Bord der MS Amadea fällt es dem «Traumschiff»-Star schwer, die strikte Diät einzuhalten: «Das Essen ist einfach zu gut, da hat man keine Chance», verrät Wussow, die seit sieben Jahren die Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold in der ZDF-Serie verkörpert.

Diese Stars liessen die Kilos purzeln

Nicht nur Barbara Wussow hat zuletzt viel abgenommen. «GZSZ»-Star Chryssanthi Kavazi (36) verlor nach der Schwangerschaft 28 Kilo, Schauspieler Michael Schanze (78) setzte auf die Abnehmspritze. Sat-1-Moderatorin Martina Reuter (45) verlor 42 Kilo in eineinhalb Jahren.