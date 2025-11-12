Schauspielerin Chryssanthi Kavazi kehrt im November nach ihrer Babypause auf zurück auf den «GZSZ»-Kiez und somit ins Fernsehen. Nicht zuletzt dafür nahm sie 28 Kilo ab.

1/6 Chryssanthi Kavazi ist ab dem 19. November zurück bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Foto: Getty Images

Darum gehts Chryssanthi Kavazi kehrt nach ihrer Babypause zurück zu «GZSZ»

Sie hat in ihrer zweiten Schwangerschaft 28 Kilogramm zugenommen

Kavazi setzt auf gesunde Ernährung, Radfahren und Yoga Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Chryssanthi Kavazi (36) ist nach ihrer Babypause zurück als Laura bei «GZSZ». Ab dem 19. November ist sie wieder in der RTL-Vorabendserie zu sehen. Die Dreharbeiten dazu fanden bereits im September statt und somit eineinhalb Jahre nach der Geburt ihres zweiten Kindes im April 2024. Diese Zeit hat sie nicht nur für sich und ihre Familie genutzt – sondern auch für den Kampf gegen die Kilos.

«Ich habe 28 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft», sagt sie zu «Bild». Viel davon sei jedoch Wasser gewesen. «Jetzt sind die Kilos wieder runter, aber tatsächlich habe ich dafür länger gebraucht als nach der Geburt meines Grossen. Damals war ich nach fünf Monaten wieder in Shape.» Bei ihrer zweiten Schwangerschaft habe sich der Körper regelrecht an die Babykilos geklammert. «Ich war so eine Frau, die jedes Pfund gehalten hat, habe eineinhalb Jahre gebraucht, um langsam in meine alte Figur zurückzukommen.»

Die Dreharbeiten halten Chryssanthi Kavazi auf Trab

Die zusätzlichen Kilos hätten sie durchaus etwas gestresst, auch weil sie einfach wieder in ihre alten Sachen passen wollte. «Man darf und sollte sich als Mutter da aber keinen Druck machen», so Kavazi. Die Kilos verabschiedeten sich, als sie nach elf Monaten mit dem Stillen aufgehört und wieder mit arbeiten angefangen habe. Kavazi ist nicht nur als Schauspielerin tätig, sondern hat mit Kavazi auch ihr eigene Bekleidungsmarke.

Wie bei jeder Gewichtsabnahme spielten auch bei Kavazi die körperliche Betätigung und das richtige Essen eine grosse Rolle. So achte sie sehr auf ihre Ernährung und steige dreimal die Woche auf ihren Hometrainer – oder «Trimmdich-Rad», wie sie es nennt. «Dazu gehe ich zweimal die Woche zum Yoga. Und das Drehen hält mich in Schuss. Ich laufe da den ganzen Tag hin und her. Maske, Drehset, Umziehen, wieder Drehset, wieder ab in die Garderobe.»

Mit Schauspieler Tom Beck gründete sie 2018 eine Familie

Weitere Worte zu ihrer Babypause verliert sie bei RTL: «Ich habe die Zeit mit meiner Familie sehr genossen. Es gab viele schöne Momente, aber ich musste mich auch körperlich erholen, weil ich nach der Geburt durch einen Virus gesundheitlich angeschlagen war. Trotzdem war es eine wertvolle Phase, in der ich zur Ruhe gekommen bin und neue Energie tanken konnte.»

Kavazi ist seit zehn Jahren mit Schauspieler Tom Beck (47) liiert, sie heirateten 2018. Gemeinsam haben sie einen Sohn (6) und eine Tochter (1). Durch die Geburt ihrer Tochter und das neue Leben als zweifach Mama sei sie «deutlich gelassener geworden». Es bringe sie so schnell nichts mehr aus der Ruhe. «Ich bin entspannter, fokussierter und irgendwie noch einmal erwachsener geworden.»

Nun freut sie sich auf die neuen Geschichten, die sie mit ihrer Figur Laura Bachmann, die sie seit 2015 bei «GZSZ» spielt, erzählen darf und blickt gleichzeitig schon auf die besinnliche Zeit. «An Weihnachten und Neujahr pausiert die Produktion, und bei uns privat wird es wie immer laut, bunt und wunderschön – ein grosses griechisches Familienfest mit viel Essen, Chaos, Lachen und Liebe. Für 2026 wünsche ich mir Gesundheit, schöne Momente und viele gute Geschichten – vor der Kamera und im echten Leben.»



