Sky du Mont schiesst scharf gegen Silbereisen und das ZDF

Gerade erst ist Schauspieler Sky du Mont in Rente gegangen, da teilt er bereits gegen die Szene aus. Der Deutsche rechnet in einem Interview mit Florian Silbereisen und dem ZDF-«Traumschiff» ab.

Für über 100 Produktionen stand Sky du Mont (78) vor der Kamera, drehte Hollywood-Filme mit Tom Cruise (63) und Nicole Kidman (58). Mit einer Rolle in «Das Kanu des Manitu» von Michael «Bully» Herbig (57) hat Sky du Mont seine Schauspielkarriere an den Nagel gehängt. Der Deutsche wolle sich jetzt mehr Zeit für seine Familie nehmen.

Offenbar hat er seine freie Zeit auch genutzt, um TV-Formate wie das «Traumschiff» unter die Lupe zu nehmen. Im Interview mit der Zeitschrift «Freizeit Vergnügen» rechnet er schonungslos mit dem ZDF-«Traumschiff» ab. Allen voran bekommt Florian Silbereisen (44) sein Fett weg. Er verkörpert seit 2019 Kapitän Max Parger.

«Dumm sind eigentlich die Menschen, die Leute wie Silbereisen für Rollen einsetzen», sagt Sky du Mont und schiesst damit scharf gegen die Verantwortlichen vom ZDF. «Es sind die Redakteure, die glauben, dass sie was ganz Tolles machen. Das sind die Leute, die man feuern sollte. Die haben nicht alle Tassen im Schrank.»

Das kritisiert er an Silbereisen

Du Mont habe sich mehrere Folgen angeschaut, um ein professionelles Fazit ziehen zu können. Silbereisen würde bei ihm komplett durchfallen. «Schauspielen hat ja nicht unbedingt etwas mit Talent zu tun, sondern auch mit Ausstrahlung. Und Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung», wettert der Schauspieler und fügt an: «Er ist sicher sehr nett und ich finde ihn sympathisch, aber er ist kein Kapitän mit Ecken und Kanten.»

Trotz dieser harschen Worte scheint Silbereisens Position als «Traumschiff»-Kapitän keineswegs gefährdet zu sein. Der Schlagerstar erzielt konstant hohe Einschaltquoten und ist beim Grossteil des TV-Publikums durchaus beliebt.