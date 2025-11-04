Moderator Michael Schanze hat innerhalb von knapp zwei Jahren 100 Kilo abgenommen. Dafür setzte er auf eine Abnehmspritze – wegen der er nun auch mit Nebenwirkungen kämpft.

Michael Schanze nimmt 100 Kilo ab – und kämpft nun mit Nebenwirkungen

1/7 Michael Schanze verlor innerhalb von zwei Jahren rund 100 Kilo. Eine Abnehmspritze half ihm dabei. Foto: Getty Images

Darum gehts Michael Schanze verlor fast 100 Kilo mit Abnehmspritze und Ernährungsumstellung

Nebenwirkungen: Geschmacksverlust und Widerwillen gegen Kohlenhydrate

Schanze zahlte anfangs 490 Euro pro Monat für die Höchstdosis

Vor rund zwei Jahren brachte Michael Schanze (78) noch nahezu 200 Kilogramm auf die Waage – heute sind es laut «Bild»-Zeitung rund 102 Kilo. Anfang 2023 zog die TV-Legende die Reissleine: Damals wog er 195 Kilo, konnte ohne Rollator kaum noch laufen und litt unter massiven Gelenkproblemen.

Schanze hat seine Ernährung umgestellt – doch ohne Abnehmspritze wäre der massive Gewichtsverlust nach eigenen Angaben nicht gelungen. Seit Anfang 2023 nimmt er das Medikament. Zu Beginn setzte er auf die Höchstdosis von 15 Milligramm und zahlte dafür etwa 490 Euro pro Monat. Inzwischen spritzt er 12 Milligramm, die Kosten liegen bei etwa 380 Euro.

«Widerwillen gegen Kohlenhydrate» als Nebenwirkung

Die Abnehmspritze führte nicht nur zum drastischen Gewichtsverlust, sondern brachte auch unerwartete Nebenwirkungen. Zunächst bemerkte Schanze nichts – dann verlor er seinen Geschmackssinn. Ausserdem habe er «einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate» entwickelt, sagte er «Bild».

Am Ziel ist Schanze noch nicht. Bereits im Sommer hatte er gegenüber der «Bild» angekündigt, unter die Marke von 100 Kilo kommen zu wollen. Von Nebenwirkungen war damals – im Juni 2025 – noch keine Rede.

Skiunfall machte sportlichen Hobbys ein Ende

Michael Schanze war früher begeisterter Sportler, doch ein schwerer Skiunfall im Jahr 2003 änderte alles. Der ehemalige «1, 2 oder 3»-Moderator verletzte sich bei einem Sturz aus 25 Metern Höhe an der Wirbelsäule. Sport konnte er nicht mehr treiben. «Weniger Bewegung bedeutete für mich leider: immer mehr Bauch», sagte Schanze später.

Trotz des enormen Gewichtsverlusts kann der Showmaster die Behandlung mit der Abnehmspritze kaum mit Bewegung unterstützen. Anhaltende Rückenschmerzen schränken ihn weiterhin deutlich ein.

Michael Schanze vermisst verstorbene Lebensgefährtin

Der Verlust seiner grossen Liebe belastet ihn bis heute. «Es tut schon weh, dass Uschi diese Entwicklung nicht mehr erlebt hat», sagte er im Sommer. Im Juli 2024 starb seine langjährige Partnerin Uschi Köhl mit 70 Jahren überraschend an einer Hirnblutung.

Auch andere Promis griffen zur Abnehmspritze

Mit der Hilfe der Abnehmspritze gelangten schon einige Stars zu ihrem Wunschgewicht. Zuletzt zeigte sich Schauspielerin Amy Schumer (44) deutlich erschlankt und gab zu, zu dem Mittel gegriffen zu haben. Ebenso Oliver Pocher (47) oder Robbie Williams (51).

Auch Tennis-Star Serena Williams (43) half mit der Abnehmspritze nach und verlor damit 14 Kilo.