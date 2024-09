Lottie Moss landete wegen Ozempic auf dem Notfall

Kurz zusammengefasst Lottie Moss landete wegen Überdosis des Abnehmmedikaments Ozempic in der Notaufnahme

Trotz Idealgewicht von 60 kg wollte sie mit der Spritze noch schlanker werden

Überdosis führte zu drastischer Abnahme und schweren Nebenwirkungen

Fynn Müller People-Redaktor

Dünn sein um jeden Preis: Lottie Moss (26), die kleine Schwester von Topmodel Kate Moss (50), landete vor einigen Monaten wegen einer Überdosis Ozempic in der Notaufnahme eines Londoner Spitals. Obwohl das Onlyfans-Model mit nur 60 Kilogramm bereits Idealmasse hatte, wollte sie mithilfe des umstrittenen Abnehmmittels noch schlanker werden. Eine Freundin besorgte ihr das verschreibungspflichtige Medikament, das eigentlich für Diabetiker entwickelt wurde, um den Blutzuckerwert zu senken.

Moss spritzte sich Ozempic in den Oberschenkel und nahm innerhalb von zwei Wochen sieben Kilo ab. Doch die viel zu hohe Dosis führte zu schweren Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Gesichtskrämpfen und lebensbedrohlicher Dehydrierung. Im Spital erfuhr sie von den Ärzten, dass sie eine Dosis für Personen ab 100 Kilogramm eingenommen habe.

Model warnt seine Fans vor Ozempic

In einem Instagram-Post schreibt Moss: «Es war seriös und kam von einem Arzt, aber es war nicht so, dass man in eine Praxis geht, und er einem das Medikament verschreibt, den Blutdruck misst und Tests durchführt.» Eine zu hohe Dosis Ozempic kann sogar tödlich enden.

Lottie Moss hat schlechte Erfahrungen mit der Abnehmspritze Ozempic gemacht. Foto: Instagram 1/5

Moss hatte Glück – und warnt nach der Schock-Erfahrung ihre Follower: «Wenn ihr darüber nachdenkt, es einzunehmen, tut es bitte nicht, es lohnt sich überhaupt nicht.» Sie bereue die Entscheidung zutiefst. «Ich würde lieber sterben, als es noch einmal zu nehmen.»