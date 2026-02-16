Martina Reuter war jahrelang die selbstbewusste Curvy-Vorzeigefrau im TV. Nach einem prägenden Arztbesuch 2024 speckte sie 50 Kilo ab. Der Preis für ihren Traumkörper: verlorene Jobs, Selbstzweifel und die Angst, alles zu verspielen.

Darum gehts Martina Reuter (46) verlor in zwei Jahren 50 Kilo

Ein hoher Cholesterinwert im März 2024 war ihr Weckruf

Tägliches Training führte zu Modeljobs und einem vierten Platz im Bodybuilding

Fynn Müller People-Redaktor

Die Sat.1-Moderatorin Martina Reuter (46) hat in den letzten zwei Jahren gut 50 Kilo abgenommen. «Keine Spritze, keine Pillen, nur eine radikale Ernährungsumstellung. 90 Minuten Krafttraining plus Cardio – jeden Tag, ohne Ausnahme. Ob morgens um sechs oder abends um elf, ich habe keine Einheit ausgelassen», sagte sie letztes Jahr gegenüber «Bild».

In einem neuen Gespräch mit «Bunte» verrät Reuter, dass die Verwandlung auch Schattenseiten mitgebracht habe. «Tatsächlich habe ich auch Jobs verloren und hatte oft das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen.» Die österreichische Moderatorin hielt ihre Diät anfangs geheim. «Ich hatte Angst, dass es geschäftsschädigend ist, weil ich ja jahrelang auch die Curvy-Vorzeigefrau war.»

Letztlich entschied sie sich dafür, ihre Gesundheit über ihre Karriere zu stellen: «Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf.» Nach der Gewichtsabnahme wurde sie für die Fashion Week in New York gebucht – der Auftakt für weitere Modeljobs. Ausserdem entdeckte Reuter das Bodybuilding für sich: «Ich habe bei meinem ersten Wettkampf sofort den vierten Platz in meiner Klasse gemacht. Das hat unglaublich Spass gemacht.»

Darum entschied sie sich fürs Abnehmen

Den Wendepunkt markierte ein Arztbesuch im März 2024. Ein alarmierend hoher Cholesterinwert sei der Weckruf gewesen. «Es geht nicht nur um das Aussehen, sondern um meine Gesundheit», so Reuter. Noch am selben Tag habe sie beschlossen, ihr Leben zu ändern. Sie stellte ihre Ernährung um, wurde Vegetarierin, kochte selbst und liess Alkohol komplett weg. «Muskeln sind eine Art Altersvorsorge. Sie halten mich gesund», meint sie heute.

Auch ihre Familie profitiere: «Die Beziehung zu meinen Kindern ist viel enger geworden. Wir kochen gemeinsam, wir gehen gemeinsam ins Fitnessstudio.» Kürzlich machte die alleinerziehende Mutter öffentlich, dass sie frisch verliebt ist. Ihr neuer Partner Vladi Pavlic (47) ist Personaltrainer und unterstützt sie bei ihrem fitten Lebensstil.