Bahar Kizil Polat, bekannt aus der Girl-Group Monrose, hat bereits 21 Kilo abgenommen. Mit Sport und Ernährungsumstellung kämpft die 37-Jährige gegen Diabetes und stärkt ihr Selbstbewusstsein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bahar Kizil nimmt seit Monaten ab und dokumentiert Fortschritte auf Instagram

Sie entschied sich gegen eine Abnehmspritze und für Sport und Ernährung

Bereits 21 von geplanten 50 Kilos verloren, wog früher über 106 kg

Saskia Schär Redaktorin People

Bahar Kizil Polat (37) erlangte 2006 als Mitglied der Girl-Group Monrose Bekanntheit. Zu ihren grössten Hits gehört «Hot Summer». Passend zum Titel befindet sich die Sängerin seit einiger Zeit auf einer Abnehmreise, auf die sie ihre Follower auf Instagram mitnimmt. Zu ihren Höchstzeiten wog sie über 106,4 Kilogramm und das bei einer Grösse von nicht einmal 160 Zentimetern. Gemäss ihrer Ärztin stand sie kurz vor einer Diabetes-Erkrankung.

Da sie bei ihrer Oma gesehen hatte, was das mit einer Person mache, habe sie sich bewusst für eine Gewichtsabnahme entschieden und sich bei der Ärztin über die Abnehmspritze informiert. Nach dem Gespräch habe sie aber noch mehr Fragen gehabt als zuvor, auch weil die Fachperson ihr die gewünschten Fragen nicht beantworten konnte, so die Musikerin auf Instagram. Aus diesem Grunde habe sie sich für den klassischen Weg mit Sport und einer Ernährungsumstellung entschieden. Den Weg geht sie allerdings nicht alleine, sondern mit Hilfe einer Ernährungsberaterin und eines Sportcoaches.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Traut sich wieder im Bikini ins Freibad

Durch ihre Bemühungen sind die ersten 21 von 50 angestrebten Kilos bereits weg. Das wirkt sich nicht nur positiv auf ihre Beweglichkeit aus – sie kann ihre Beine wieder überschlagen –, sondern auch auf ihr Selbstbewusstsein. Die 37-Jährige traut sich endlich wieder, ärmellose Oberteile zu tragen, was für sie «wirklich nicht selbstverständlich» und ein «richtiger, grosser Meilenstein» ist.

Auch wagt sie sich endlich wieder im Bikini ins Schwimmbad, ohne «darüber nachzudenken, was andere denken könnten». Schliesslich möchte sie ihr Leben «ja nicht erst leben, wenn ich mein Ziel erreicht habe». Diesen Tipp gibt sie auch all jenen mit, die sie auf ihrer «Glow up»-Reise begleiten: «Zieh den Bikini an, zieh das Spaghettiträger-Top an, zieh den Rock an! Warte nicht darauf, irgendwann ‹gut genug› zu sein. Es sind 40 Grad, du hast es verdient, dich wohlzufühlen.»