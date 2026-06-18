Freudig lässt Claudia Effenberg ihre Fans an ihren Abnehmfortschritten teilhaben. Beim Reality-Star geht es überraschend schnell: Seit März hat sie dank der Abnehmspritze 23 Kilogramm verloren. An ihrem persönlichen Ziel angekommen sei sie noch nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Claudia Effenberg hat seit März 23 Kilogramm abgenommen mit Abnehmspritze

Sie kombiniert die Spritze mit Ernährung, Sport und einem neuen Lifestyle

Effenberg plant, insgesamt über 30 Kilogramm abzunehmen und fühlt sich «weltklasse»

Sophie Ofer Redaktorin People

Seit einigen Monaten teilt Claudia Effenberg (57) immer wieder Updates zu ihrem Gewichtsverlust. Seit März nimmt sie eine Abnehmspritze zur Hilfe. Im April berichtete sie bereits davon, zwölf Kilogramm abgenommen zu haben.

Knapp zwei Monate später hat sich die Zahl nun fast verdoppelt. Auf Instagram spricht der Reality-Star darüber, wie viel wohler sie sich jetzt schon in ihrer neuen Haut fühlt – ganz zufrieden ist sie mit dem verlorenen Gewicht aber noch nicht.

«Da kommen noch mal ein paar Kilo dazu»

In einem Instagram-Video schildert Clauda Effenberg ihren Fans den aktuellen Stand ihrer Abnehmreise. Innerhalb weniger Monate habe sie jetzt ganze 23 Kilogramm abgenommen. Noch Ende April war von «nur» zwölf Kilogramm die Rede.

Bei ihrem Wunschgewicht angekommen sei sie aber noch lange nicht: «Minus 23 Kilo, und ich denke, da kommen auch noch mal ein paar Kilo dazu. Sieben oder acht Kilo müssen weg», erklärt das ehemalige Model. Das wären dann insgesamt über 30 Kilogramm Gewichtsverlust. «Und dann heisst es: halten. Dann heisst es: noch mehr Sport machen.»

Neben Ernährungsumstellung und Sport greift Effenberg auf eine Abnehmspritze zurück; ein Diabetes-Medikament, das bekanntlich unter anderem dabei hilft, das Hungergefühl zu reduzieren. Das Video kennzeichnet Effenberg als Werbung für den digitalen Gesundheitsdienstleister Voy, über den sie die Abnehmspritze erhalten habe. Auch Pietro Lombardi (34), der derzeit seine Abnehmerfolge teilt, macht Werbung für das Unternehmen.

Körper gewöhnt sich an neuen Lifestyle

Den Eindruck, dass sie nur durch die Abnehmspritze so viel an Gewicht verloren hat, möchte Effenberg nicht erwecken. «Ich hab meine Ernährung umgestellt, ich mache Sport, ich bewege mich viel mehr. Liege nicht mehr auf der faulen Haut. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Leute das auch nicht vergessen.»

Ihr Körper habe sich mittlerweile an den neuen Lifestyle gewöhnt. Den Appetit auf manche Lebensmittel etwa habe sie völlig verloren. «Fettige Sachen zum Beispiel. Das macht mir einfach überhaupt keine Lust mehr.» Ob und wann sie plant, die Abnehmspritze wieder abzusetzen, verrät Effenberg nicht.

«Mir geht es weltklasse»

Nicht nur optisch, sondern auch gesundheitlich habe sich viel bei ihr getan. Effenberg berichtet von «spitzen Blutwerten», Bluthochdruck und andere Beschwerden seien verschwunden. «Das ist sogar meinem Arzt aufgefallen.»

Unangenehme Nebenwirkungen von der Abnehmspritze habe sie zum Glück nicht. Stattdessen freut sich Effenberg über ein neues Lebensgefühl und darüber, dass ihre Haut den Gewichtsverlust gut mitmache, wie der «Kölner Express» berichtet. Ausserdem habe sie viel Freude daran, in Vergessenheit geratene Kleidungsstücke wieder neu zu entdecken.

Zwischen Euphorie und Glückwünschen liest man auch einige skeptische Beiträge in der Kommentarspalte unter Effenbergs Video. Vor allem der extrem rasante Gewichtsverlust sorgt für Stirnrunzeln. «Super ungesund, finde ich persönlich unseriös. Aber Glückwunsch zum neuen Körpergefühl», schreibt eine Userin. Eine andere merkt kritisch an: «Warum redet hier eigentlich keiner über die Kosten? Es ist nämlich für den Durchschnittsverdiener kaum zu bezahlen über längere Zeit.» Sie bezieht sich damit auf die Abnehmspritzen.

Effenberg scheint sich davon nicht beirren zu lassen. Sie ist glücklich über ihren veränderten Körper. «Mir geht es weltklasse. Ich fühle mich gut, ich hab viel mehr Energie. Ich bereue keinen einzigen Tag», verkündet sie auf Instagram. Von Familie und Freunden ernte sie Zuspruch und Komplimente. Diese seien «sehr, sehr stolz. Und ich natürlich am meisten.»



