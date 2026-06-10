In 90 Tagen hat Pietro Lombardi etwas geschafft, an das er selbst zunächst nicht glauben konnte: Nachdem er lange stark mit seinem Gewicht zu kämpfen hatte, ist er heute fitter denn je. Jetzt gibt der Sänger zu, entsetzt darüber zu sein, wie er einst aussah.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pietro Lombardi verliert in 42 Tagen elf Kilo mit Sport und der Abnehmspritze

Er wog über 100 Kilo und kämpfte mit Bodyshaming und Selbstzweifeln

Über zwei Millionen Instagram-Follower verfolgen seine Fitnessreise und Fortschritte

Sophie Ofer Redaktorin People

Dass er schon länger mit seinem Gewicht hadert, daraus macht Pietro Lombardi (34) kein Geheimnis. Schon Ende letzten Jahres sprach der einstige «DSDS»-Gewinner offen über seine Gewichtszunahme und seine Fitnessziele. Seitdem ist einiges passiert: Neben intensiven Sporteinheiten und einer Ernährungsumstellung setzt Lombardi auf eine Abnehmspritze.

So habe er in nur 42 Tagen elf Kilo verloren, wie er jetzt auf Instagram verrät. In einem emotionalen Post blickt der deutsche Sänger zurück auf seine frühere Form – und gibt sich entsetzt über seinen Zustand vor dem Gewichtsverlust: Es mache ihn traurig, «dass ich mich so hab gehen lassen.»

«War voller Zweifel und wog über 100 Kilo»

«Ich glaube, dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte», schreibt Pietro Lombardi in dem Instagram-Post, in dem er eine Art «Vorher-Bild» teilt. Darauf ist er oberkörperfrei zu sehen. Es zeigt den 34-Jährigen vor seiner Abnehmreise. Für den Sänger, der sich mittlerweile optisch stark verändert hat, scheint es nun an der Zeit, Bilanz zu ziehen. «Vor drei Monaten war ich voller Zweifel und wog weit über 100 Kilo», so Lombardi. «Umso stolzer bin ich heute, dass ich nicht aufgegeben habe und konsequent dran geblieben bin.»

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Seinen zwei Millionen Followern erklärt Lombardi, dass seine Reise mit «einer bewussten Ernährung» und «harter Arbeit» nun weitergehe – und gemeinsam mit dem digitalen Gesundheitsunternehmen Voy, für das der Musiker Werbung macht. «Mein Ziel ist noch nicht erreicht, aber ich komme ihm jeden Tag ein Stück näher. Schritt für Schritt.»

Neben Freude und Stolz über seine Fitnesserfolge schlägt Lombardi schliesslich auf Instagram auch nachdenkliche Töne an. «Irgendwie macht mich das Bild auch traurig, dass ich mich so hab gehen lassen», schreibt er und fügt ein weinendes Emoji hinzu. Dass er sich mittlerweile wohler in seiner Haut fühlt, beweist Lombardi immer wieder durch Schnappschüsse aus dem Fitnessstudio, mit denen er seine Fortschritte dokumentiert. So auch diesmal – um den Vorher-Nachher-Effekt noch zu unterstreichen, postet der Sänger gleichzeitig ein Bild, in dem er seine neuen Muskeln zur Schau stellt.

«Will fit sein für meine Kinder»

Darauf, zusätzlich zu einer Abnehmspritze zu greifen, soll ihn sein Freund Oliver Pocher (48) gebracht haben. Dieser setzte selbst auf das Medikament, um Gewicht zu verlieren. In einem Interview mit «Bild» betont Lombardi jedoch: «Ich mache das nicht nur für die Optik, sondern für mein Leben. Ich will fit sein für meine Kinder und wieder stolz auf mich sein.»

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Im Dezember noch hatte Lombardi mit heftiger Kritik und Beleidigungen aufgrund seines Körpergewichts zu Kämpfen. Der Künstler reagierte emotional auf Instagram: «Ich würde auch am liebsten morgen zum Sport gehen und sagen: Ab jetzt ziehe ich durch. Aber manchmal gibt es eine Blockade im Kopf. Und dann war es bei mir so: Ich habe einfach Fressattacken gehabt.»

Er nutzte die Gelegenheit, um auf die schädlichen Auswirkungen von Bodyshaming hinzuweisen. Er selbst habe ein starkes Selbstbewusstsein, doch er appellierte an seine Follower: «Jedes Problem hat seine eigene Geschichte. Und wenn ihr die nicht kennt, dann haltet die Schnauze.» Man solle jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist. Zudem wolle Lombardi andere bestärken, sich von negativen Kommentaren nicht entmutigen zu lassen.